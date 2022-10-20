Advertisement

منوعات

دب جائع... هكذا داهم احد متسلقي الجبال

Lebanon 24
20-10-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1002074-638018423074336075.jpg
Doc-P-1002074-638018423074336075.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مغامرة غير متوقعة كانت في انتظار أحد هواة تسلق المرتفعات الصخرية في اليابان، إذ فيما كان يتمسك بالصخور صعودا، داهمه على حين غرة دب مندفع من الأعلى.

ومن حسن الحظ أن المتسلق لم يفقد رباطة جأشه ولم يفقد توازنه في هذه اللحظة الحرجة، بل صد مباشرة الدب الذي كان جائعا، ونجح في التعامل معه بما يكفي لاتقاء شره.
Advertisement

وعلى الرغم من تجاوز المتسلق اللحظة الحرجة الأولى، إلا ان المعركة التي فرضت عليه لم تنته، حيث حاول الدب أكثر من مرة التقدم إلى ما ظن أنها طريدة "شهية"، وكان متسلق الصخور متأهبا حيث رد الدب على أعقابه وجعله ييأس سريعا من إمكانية الظفر بمثل هذه "الطريدة"."RT"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:00 | 2022-10-20
07:18 | 2022-10-20
06:40 | 2022-10-20
06:34 | 2022-10-20
02:00 | 2022-10-20
00:49 | 2022-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website