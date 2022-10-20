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منوعات
دب جائع... هكذا داهم احد متسلقي الجبال
Lebanon 24
20-10-2022
|
05:00
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مغامرة غير متوقعة كانت في انتظار أحد هواة تسلق المرتفعات الصخرية في اليابان، إذ فيما كان يتمسك بالصخور صعودا، داهمه على حين غرة دب مندفع من الأعلى.
ومن حسن الحظ أن المتسلق لم يفقد رباطة جأشه ولم يفقد توازنه في هذه اللحظة الحرجة، بل صد مباشرة الدب الذي كان جائعا، ونجح في التعامل معه بما يكفي لاتقاء شره.
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وعلى الرغم من تجاوز المتسلق اللحظة الحرجة الأولى، إلا ان المعركة التي فرضت عليه لم تنته، حيث حاول الدب أكثر من مرة التقدم إلى ما ظن أنها طريدة "شهية"، وكان متسلق الصخور متأهبا حيث رد الدب على أعقابه وجعله ييأس سريعا من إمكانية الظفر بمثل هذه "الطريدة"."RT"
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