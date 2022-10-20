4 أبراج هم الأكثر حظاً في الحب والزواج عام 2023.. ماذا عنك؟

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يأمل الجميع في العثور على شريك حياة متوافق، حيث يطمح الناس في أن تكون حياتهم الرومانسية مميزة، ومع ذلك ، فإن العثور على الحب ليس دائمًا أمرًا بسيطًا، ولكن مازال هناك أمل دائماً حيث يوضح علم الفلك الأبراج الأكثر حظاً في الحب للعام 2023، بحسب موقع "الجميلة".سيبدأ عام 2023 بالنسبة لتوقعات برج الثور في الحب بالتحسن، تحديداً في الثلاث شهور الأولى من العام، وبمجرد مرور شهر حزيران 2023، ستغوص في اعماق الحب والرومانسية، وستجرب واحدة من أجمل تجاربك العاطفية على الإطلاق، ولكن مع شهر سبتمبر سوف تعود إلى اتزانك، ولكنك ستحافظ أيضاً على علاقتك، بمعنى آخر ستشعر بالنضج في الحب لأنك ستكون استثمرت كثيراً في علاقتك بالفعل.وبحلول نهاية العام، قد يكون لديك أيضًا خطط للزواج من الشخص الذي تحبه، حيث يتمتع العزاب بفرصة لبدء علاقة جديدة ومخلصة مع شخص رائع، وستقضيان عمرًا معًا وستكون مرتبطًا عاطفياً، وربما ستسير علاقتك بوتيرة سلحفاة، لكن اتصالك العاطفي سيكون مثيرًا للإعجاب.ستعثر على رفيق روحك في عام 2023، فوفقًا للحياة العاطفية لبرج الدلو فإن الاتصال الحقيقي لن يبدأ حتى الربع الأول من العام، وفي الشهر الخامس من العام سوف تشعر ببعض الدراما بحياتك العاطفية، ولكن بمجرد وصولك لشهر ايلول ستشعر أكثر بالحكمة والرضا عن علاقتك.أما أولئك الذين كانوا في علاقات واهية وصداقات غير رسمية قد ينفصلون في بداية العام، ولكن بحلول منتصف العام، سيكونون قد وجدوا شخصًا يعرفهم حقًا من الداخل إلى الخارج. وستصبح شراكتك أكثر رومانسية في أكتوبر ونوفمبر نتيجة وجود كوكب الزهرة في منزل الحب لدى برج الدلو، ومع شريكك ، سيكون لديك العديد من المواعيد والنزهات الليلية وستقضي وقتًا ثمينًا معًا.ستكون علاقاتك مستقرة نوعًا ما، خاصة أولئك الذين يقدرون العلاقات سيكونون صبورين مع أزواجهم وقد يكون لديهم بعض القلق النفسي، ولكن يجب عليك توخي الحذر قليلاً في ايار وحزيران وتموز، حيث سيحدث لبرجك بعض التقلبات العاطفية، نظراً لأن أصحاب هذا البرج سيواجهون بعض التغيّرات والتحديات في شخصياتهم وأهدافهم.لهذا قد تؤدي هذه الفترة إلى بعض الخلافات مع الشريك، ولكن الصراع في العلاقات يعمق الحب، ونتيجة لذلك، ستكونان مرتبطين ببعضكما وستبدوان كزوجين قويين بحلول الجزء الثاني من العام.عادة ما يكون الأسد منتبهًا لمشاعر شريكه ومتحمسًا لها، وفي علاقاتهم، هم يحبون التملك قليلاً، وعندما يتعلق الأمر بالعلاقات الرومانسية، فإن هذا يجعل الأمور صعبة إلى حد ما، ومن منتصف أبريل 2023 حتى نهاية هذا العام ، سيكون كوكب المشتري القوي في بيت حبهما، ونتيجة لذلك ستصبح حياتهم أكثر استقرارًا.بالإضافة إلى ذلك ، فإن جانب المشتري سوف يزودهم بالقوة والنضج الذي يحتاجون إليه لتعزيز علاقتهم، ويأخذ الشركاء الرومانسيون علاقاتهم على محمل الجد ويقدمون بعضهم البعض للعائلة.كما سيكون شهر نيسان أكثر عاطفية ورومانسية لهذا البرج، وسيكون حبك في أعمق مستوياته، ولكن ستختبر قصة حبك الكثير من التحديات طوال شهر تشرين الثاني، حيث سيتأثر برجك في هذا الوقت بكوكب الزهرة" كوكب الحب" خلال هذا الوقت، لهذا ستجد نفسك أمام بعض الخطط المهمة بعلاقتكِ.