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الحملنهاراً يحالفك الحظ الجيّد بتفاصيل كثيرة وتبدو سعيداً ومحبب لغيرك ولكن عند المساء تبدأ فترة تمتد ليومين تحمل بعض التعب فقد تتراكم عليك المسؤوليات والأعمال وربما تكون مقيّد بالوقت وتبذل جهد إضافي لإنجاز المطلوب.. لذا عليك ان تنتبه للصحّة.الثوربعد نهار مليء بالتعب وهناك ضغوطات وظروف مفروضة أغلبها بالنواحي العائليّة ..لكن وابتداءً من المساء قد تظهر ملامح انفراجات مهمّة وحتى بالأيام المقبلة تستمرّ الحالة الفلكية الملائمة لك ..تبدي إيجابيّة بتعاملك وتشعر بالتفاؤل ..تعمل على تحقيق علاقات منسجمة.الجوزاءخلال فترة النهار تجد حظوظ متعددة و مكاسب ماديّة وتكون نفسيّاً أكثر راحة وتفاؤل وتزداد ثقتك بالمستقبل.. لا يخلو المساء من بعض التعب والأفضل أن تعطي أيّ مشكلة تصادفك حجماً أقلّ ..الهموم بالغالب تكون من النواحي العائلية ..يسيطر على طبعك التقلّب والتردد .السرطانبعد فترة النهار الذي قد تخصصّ فيه وقت للشراء وتأمين حاجات وإنهاء أعمال روتينيّة يكون الحظ مع بداية المساء أفضل ممّا تتوقع وحتى خلال الايام المقبلة أمامك فرص جيّدة وتتواصل أكثر ..كما تبدو متفائل وأفكارك إيجابية نشيط واجتماعيّ وتنجز أعمال مهمّة ..تهتمّ بمواضيع تخصّ الإخوة.الأسدمع استمرار القمر عندك كلّ النهار تكون مرتاح ومتفائل وحظوظك جيدة تبدو شخصية مثالية ومحبوب.. بحلول المساء وخلال الأيام المقبلة تبدأ فترة فيها فرص ماديّة خاصّة بالسيولة كما تستفيد جداً حيث الفلك يقدّم لك دعم وانفتاح أكثر بعلاقاتك ..لكن انتبه لنفقاتك.العذراءمع نهاية النهار وبداية المساء تستقرّ أمورك بعد فترة من التعب والهموم استمرت لأيام ..ويحلّ القمر عندك ليعطيك انفراجات مهمّة و تتمتّع بجاذبيّة وحضور والأهمّ راحة نفسيّة وصفاء داخلي ..تزداد فرصك خلال اليومين القادمين مع زوايا إيجابية و تزداد طاقتك وثقتك بنفسك.الميزاننهاراً تكون حظوظك جيدة وتجد دعم من غيرك وتتلقى مكاسب ترضيك.. لكن مساءً تبدأ فترة مربكة مضطربة و تشعر أنّ هناك مايجعلك كئيباً و تبدو أقلّ جاذبية وتميل للعزلة كما تتذكر الماضي ..يقوى عندك الشعور بالذنب ولوم الذات.العقربخلال النهار تكون أمورك صعبة لحدّ ما وهناك مسؤوليات أكثر وإرهاق وتوتّر ..لكن مع حلول المساء تبدأ فترة جيدة تستمرّ لأيّام ..تعيش نشاط اجتماعيّ وتحالفك الحظوظ وقد تحدث مفاجآت سارّة لاتتوقعها.. إذا أردت تجد دعم من الأصدقاء الموثوقين.القوسبعد نهار مسلّي تجد فيه كلّ الحظ بسبب زاوية رائعة للقمر تعطيك امتيازات رائعة ..ثمّ تبدأ من المساء فترة تستمرّ اكثر من يومين تنجز خلالها أعمال متعددة مهمّة أيّ تنشغل أكثر بالوضع المعيشي وتنظيم وحساب أمورك الماديّة.. الأمر الذي يجعلك مقلاً بعلاقاتك الاجتماعية.الجديبعد نهار متعب وشاقّ وفيه منغصّات خارجة عن إرادتك وتوتّر واضح وزيادة بالعصبية ..تبدأ لديك من المساء فترة مميّزة جداً فيها تجديد وتكون أكثر ارتياح بأغلب النواحي بسبب سعادة كوكب المشتري خاصة بما يقدمه ماديّاً ..تشعر باستقرار أمورك الشخصيّة وخاصّة بالمال والعمل وقد تعرف شخص مهمّ يدعمك.الدلونهاراً تكون عالي الهمّة مليء بالنشاط والحيوية وتهتم بعلاقاتك الاجتماعية وتساعد وتتعاون مع غيرك ..لكن مع حلول المساء تبدأ لديك فترة تحمل بعض المعاكسات ..تميل للتكتّم والصمت و تراودك الأفكار السلبيّة.. تبدو متناقض لاتوسط لديك وتخفّ دبلوماسيتك.الحوتبعد أيام من المعاكسات والوضع المتعب والظروف الصعبة المفروضة عليك والتي تستمرّ خلال النهار ..سوف تبدأ من المساء فترة تستمر لأيام حيث يكون الحظ حليفك وتبدو أكثر تفاؤل وتهتمّ بحياتك الاجتماعية.. يساورك شعور بسعادة وراحة نفسيّة خاصّة من نواحي عاطفية.. تميل أن تتعامل مع غيرك بشكل دبلوماسي.