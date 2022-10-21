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منوعات
لديك هواتف محمولة قديمة؟ هكذا يُمكنك كسب الأموال منها
Lebanon 24
21-10-2022
|
10:00
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إذا كنت تحتفظ بهواتف محمولة قديمة في منزل، فقد يحالفك الحظ وتجني الأموال منها.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن مُزايداً دفع مبلغ 39 ألف دولار لقاء هاتف "آيفون" غير مستعمل من الجيل الأول، ويزيد هذا السعر على 50 ضعف السعر الأصلي للموبايل.
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لكن، لسوء الحظ، فلن تحصل على هذا المقدار من الأموال لقاء بيع هواتفك المحمولة القديمة "الموبايلات"، ولكن ستحصل على مبلغ جيد، بحسب بحث أجرته شركة "Protect Your Bubble" المتخصصة في تأمين الهواتف.
وأصدر الباحثون في الشركة قائمة بأغلى هواتف محمولة قديمة ثمنا على موقع "إيباي" للتجارة الإلكترونية.
وعلى سبيل المثال، يبلع سعر الهاتف الأصلي لآيفون لقاء مبلغ 587 دولارا على الموقع، لكن الثمن سيكون أكبر مع هاتف موتورولا القديم "موتورولا داينا تاك"، إذ يقدر ثمنه بنحو 1327 دولارا، علما بأنه أول هاتف محمول تم بيعه في الأسواق في ثمانينيات القرن الماضي.
مع هذا، يبلغ ثمن هاتف "متورولا ريزر" الذي صدر عام 2003، نحو 267 دولاراً.
وكشف بحث أن الأسر البريطانية تحتفظ بنحو 527 مليون جهاز إلكتروني غير مستعمل. وعملياً، فإن هذا الرقم يعني أن لدى كل أسرة 20 جهازاً مهملاً في منزلها، مع الإشارة إلى أن أغلاها ثمنا هو الموبايل.
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