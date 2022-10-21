صورة عمرها قرن... أين الأفعى؟

هل يمكنك اكتشاف الأفعى المخفية في الصورة خلال 5 ثوانٍ؟ إذا تمكنت من رؤيتها في هذه المدة القصيرة فأنت بالفعل قوي الملاحظة.



ففي الصورة، التي تعود لعام 1926، يعزف الرجل على آلة تشبه المزمار فتخرج الأفعى.

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الأفعى بالتأكيد ليست داخل السلة على الأرض بالقرب من العازف، لكن لتحديد موقعها، عليك بإلقاء نظرة على الذراع اليسرى للعازف. الأفعى بالتأكيد ليست داخل السلة على الأرض بالقرب من العازف، لكن لتحديد موقعها، عليك بإلقاء نظرة على الذراع اليسرى للعازف.

(العربية)