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صورة عمرها قرن... أين الأفعى؟

Lebanon 24
21-10-2022 | 14:00
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هل يمكنك اكتشاف الأفعى المخفية في الصورة خلال 5 ثوانٍ؟ إذا تمكنت من رؤيتها في هذه المدة القصيرة فأنت بالفعل قوي الملاحظة.

ففي الصورة، التي تعود لعام 1926، يعزف الرجل على آلة تشبه المزمار فتخرج الأفعى.
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انظر جيدا لكن لا تستغرق طويلا


الأفعى بالتأكيد ليست داخل السلة على الأرض بالقرب من العازف، لكن لتحديد موقعها، عليك بإلقاء نظرة على الذراع اليسرى للعازف.
 
الأفعى على ذراع العازف اليسرى
 
(العربية)
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