تصرف خطير.. طالب يجلس على نافذة حافلة (فيديو)

انتشر على موقع تويتر فيديو يظهر طالب مدرسة يقوم بتصرف خطير، عبر إخراج جسده من نافذة حافلة خلال سيرها على أحد الطرقات في السعودية.

وبعد انتشار هذا الفيديو الخطير، أعلنت شركة النقل الحكومية السعودية المسؤولة عن الحافلة (رافد) عن اتخاذ إجراءات صارمة تتعلق بالسائق وبنوافذ جميع الحافلات.وأصدرت شركة النقل "رافد" الحكومية بيانا توضيحيا "بشأن الفيديو المتداول حول مخالفة في إحدى حافلات النقل المدرسي".وجاء في البيان أن الفيديو تم تسجيله "خلال رحلة مدرسية"، وأن "فرق الإشراف والرقابة الميدانية التابعة للشركة (...) رصدت ذلك ووجهت إنذارا للسائق والمتعهد".وأوضحت أن من مهام السائق والمراقب "إيقاف الحافلة فور ملاحظة ممارسات تخل بأمن وسلامة الطلاب".وأضاف البيان: "عممت الشركة على المتعهدين بإجراء تعديل فني في النوافذ يمنع فتحها بالكامل للحيلولة دون تكرار مثل هذه الممارسات".