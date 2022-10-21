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وفاة رجل بسبب طائرة استأجرها لقضاء موعد غرامي مع صديقته

Lebanon 24
21-10-2022 | 12:25
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لقي طالب أميركي حتفه بسبب طائرة خاصة صغيرة استأجرها لقضاء موعد غرامي مع صديقته، حيث علق في مروحة الطائرة.

ووفق ما ذكرته صحيفة "ميرور"، استأجر الطالب ساني أليو، البالغ من العمر 21 عاما من أتلانتا، طائرة من طراز "سيسنا" ذات محرك واحد، لتمضية موعد مع فتاة والذهاب لتناول العشاء في سافانا، وهي مدينة صغيرة تقع على بعد 55 ميلا (88 كيلومترا) من ستيتسبورو، حيث درس الأميركي.
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وبعد الهبوط في مطار ستاتسبورو، غادر الشاب الطائرة بعد رفيقته، وعندما أراد أن يدور حول مقدمة الطائرة، أصيب عن طريق الخطأ بضربة من مروحة الطائرة، ليقضي متأثرا بجراحه.

وفتحت إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل تحقيقا في الحادث المأسوي.
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