موقف بطولي: ابن الـ 17 عاماً يُعرّض نفسه للخطر لإنقاذ مسن.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)

تمكّن طالب مصري من إنقاذ مسن من الموت حرقاً داخل شقته.

وتداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو لطالب مصري عرّض نفسه للخطر لكي ينقذ مسناً من الموت حرقاً بعدما حاصرته النيران في شقته.

وكشف الفيديو لحظة محاولة المسن الخروج من شرفة شقته في منطقة مدينة نصر شرق القاهرة والهروب من النيران، لكنه كان يفشل في جميع محاولاته للنزول للشقة الأسفل منه وكاد يتعرض للسقوط والموت في كل مرة.

وأظهر الفيديو الموقف البطولي للطالب الشاب حيث تدخل في الوقت المناسب ووقف غير مبال بخطر الموت على سور الشقة الأسفل ليتمكن من انتشال الرجل المسن وجذبه للداخل.

موقف بطولي في #مدينة_نصر شرق #القاهرة في #مصر.. طالب يعرض نفسه للخطر لإنقاذ مسن حاصرته النيران داخل شقته https://t.co/TWxOwAZHHj #العربية — العربية مصر (@AlArabiya_EGY) October 21, 2022 Advertisement

وتبين أن الطالب لا يتجاوز عمره الـ17 عاماً وكان عائداً من مدرسته وقت الحادث حين شاهد الموقف ولم يتردد وقرر التدخل على الفور لإنقاذ الرجل ومن برفقته في الشقة، وفق رواية شهود عيان.

ونال الطالب، ويدعى زاهر، إشادة واسعة واعجاباً على مواقع التواصل حيث تم وصفت بالبطل وطولب بتكريمه.

(العربية)