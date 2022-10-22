لحظات تحبس الأنفاس.. طفلة كادت تموت دهساً تحت شاحنة شاهدوا الفيديو

انتشر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية للحظات تحبس الأنفاس حيث نجت طفلة مصرية من موت محقق دهساً أسفل شاحنة.

وظهرت الطفلة في الفيديو، الذي التقطته كاميرا مراقبة، وهي تلهو في أحد الشوارع الضيقة، بالتزامن مع مرور شاحنة نقل، وعلى ما يبدو أن السائق لم يلاحظ وجودها في الشارع، فمر بالشاحنة فوقها.

فيديو يحبس الأنفاس من #مصر.. طفلة كادت أن تموت دهساً تحت إطارات شاحنة لكنها نجت بأعجوبة https://t.co/yxKOWNE0QO #العربية

— العربية مصر (@AlArabiya_EGY) October 21, 2022 Advertisement

وكشف الفيديو نجاة الطفلة بأعجوبة حيث مّرت من بين إطارات الشاحنة، ثم فاجأت الجميع بخروجها سالمة من دون أن تصاب بأذى.

وتفاعل رواد مواقع التواصل في مصر مع الفيديو، واعتبروا أن ما حدث بمثابة معجزة، فيما عبّر آخرون عن اندهاشهم من رد فعل الأم التي بدت غير مبالية رغم أن الموت كاد يخطف ابنتها.

(العربية)