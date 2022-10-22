هذه الأبراج ستكون الأكثر حظاً في العام 2023.. هل أنت من بينها؟

سيكون العام 2023 عاماً مختلفاً تماماً، بفعل تأثير الكثير من الكواكب. ستحدث تغييرات عديدة في العام الجديد. سيكون عاماً مليئاً بالمراحل السعيدة والحزينة لكل برج من الأبراج. وفقاً لذلك، قد يُنظر إلى بعض علامات الأبراج في عام 2023 على أنها الاكثر حظاً، بينما سيكون حظ البعض الآخر سيئا.

تعرفوا إلى الابراج الأكثر حظاً في العام 2023:

برج الحمل

يغمرك العام 2023 بالكثير من الحظوظ، وتكون قادراً على تحقيق أهدافك وأمنياتك. هذا العام واعد، وسيحقق لك مجموعة مختلطة من النتائج. هناك تحديات في الحياة المهنية ولكنها تفتح فرصاً جديدة للتطوير، وتبشر بجني إنجازات عظيمة. تبدأ العام 2023 جيداً، بين الدخل والإدارة الجيدة. في أبريل، ستشجعك الشمس والمشتري وبلوتو على كسب أموال إضافية. اعتباراً من منتصف شهر أيار، سيسمح لك كوكب المشتري في برج الثور بزيادة دخلك، ولكن في الوقت نفسه، سيدفعك ذلك لإنفاق الأموال. في حوالي 19 حزيران، يزيد كوكب المشتري وزحل من قدرتك وموهبتك لتنويع أرباحك. من المرجح في آب تحقيق الأرباح والفرص. في الحب، ستكون الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 استثنائية وممتعة.

برج الجوزاء

سيكون عام 2023 من أكثر الأعوام حظاً بالنسبة لك، ستبدأ في تحقيق جميع أهدافك. لذا، إذا كانت لديك قائمة بالأهداف، فابدأ في العمل على تحقيقها من الآن. قد تكون أهدافك أشياء مختلفة كثيرة. ستدعمك هذه السنة المحظوظة في تحقيق أهدافك، سواء كان ذلك للحصول على ترقية في العمل، أو في حياتك العاطفية. في عام 2023، ستشعر براحة أكبر على الصعيدين العاطفي والمهني. سيكون الربع الأول مثيراً مع خطط الزواج، وبالنسبة للعازبين، ستكون هناك بعض اللقاءات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ كوكب الزهرة في برجك من 11 نيسان إلى 7 أيار 2023، سيجعلك أكثر جاذبية، وسيكون هناك حديث عن الزواج أو المواعدة.

برج الأسد

سيقدم لك العام 2023 العديد من الاحتمالات الممتازة، لذا استعد لعام مليء بالنشاط والحركة. اعمل بجد لتحقيق قدر أكبر من النجاح في حياتك. من منظور المهنة، يعتبر عام 2023 مثالياً. اعتباراً من 7 آذار، سيتوقف ساتورن عن معاكستك، وبالتالي سيجعلك تشعر بحرية أكبر في اتخاذ القرارات. وبالمثل، حتى منتصف شهر أيار، سيعزز كوكب المشتري توسعك في جميع المجالات ثم يبرز طموحاتك. سيكون لديك الكثير لتفعله وسيطلب منك نيسان تقديم بعض التنازلات. في أوائل أيار، الزواج في الأفق، ثم في حزيران، ستتاح لك الفرصة للاسترخاء والتخلص من التوتر. سيكون يوم 15 آب مفاجئاً، بالإضافة إلى أن الحب سيحيط بك بين أيلول وتشرين الثاني، ولكن ستكون هناك حاجة إلى ضبط دقيق في تشرين الأول وكانون الأول.

برج الميزان

في عام 2023، ستحظى بأكبر قدر من الحب والحظ والنجاح. ستختبر إمكانيات جديدة تماماً وتغييرات مهمة في كل مجال من مجالات حياتك تقريباً. ستسعى وراء أهدافك وتشعر بالقدرة على اتخاذ إجراءات جديدة. ستوفر لك التعديلات المهمة في الحياة نفوذاً للتقدم بسرعة أكبر. سوف تكسب بشكل كبير في المجال المالي. سيدعمك ساتورن في سعيك للتقدم، وستحقق بعض النجاحات الرائعة في الربع الأول من العام 2023. سيتيح لك كوكب المشتري الاستمرار في اتباع نهج متفائل وهادئ حتى منتصف شهرأيار. في وقت لاحق من العام، ستكون هناك حاجة لمزيد من الجهود، لكنك لن تتردد في اتخاذ القرارات وفقاً للأحداث. في الحب، ستتمتع بحماس كبير خلال الأشهر الثلاثة الأولى. سيقودك شغفك وجاذبيتك إلى الزواج في شهر آذار إذا كنت عازباً. سيكون شهر تموز ممتعاً، وفي آب سوف تتألق.

برج القوس

في عام 2023، سيؤدي وصول كوكب زحل إلى برج الحوت بدءً من 7 آذار، إلى تعزيز أرباحك وتحسين وضعك المالي. يدعمك أورانوس وسوف يدفعك إلى الجرأة على القيام ببعض الأشياء. هذا يقوي ثقتك بنفسك ويجعلك تشعر بالاستقرار والهدوء في مواجهة مستقبل عظيم واعد، وستحقق نجاحاً كبيراً. ستحتفل بالحب من يناير حتى منتصف نيسان. قد يقودك الحديث عن الأشياء مع شريكك إلى عروض الزواج في أيار. في أيلول، ستكون قد اكتسبت وضوحاً بشأن مشاعرك، وستكون أكثر ثقة وستستأنف حياتك العاطفية بفرح وسعادة حتى نهاية العام.

(الجميلة)