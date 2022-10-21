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الحملأمامك يوم شاقّ تتراكم فيه الأعمال والمسؤوليات وتكون مقيّد بالوقت وتبذل جهد إضافي لإنجاز المطلوب.. يزداد تعبك النفسي وتشعر بتوتر عصبيّ ..عليك أن تكون أكثر تفاؤل وصبر وحاول أن تؤجل بعض الأشغال ..خففّ مصروفك ونفقاتك وانتبه لعمليات الشراء الغير موفقة.. كذلك انتبه للصحّه من التوتر.الثورلديك يوم جيّد تكون الحظوظ مهمّة بنواحي المكاسب المتعددة.. تبدي إيجابيّه بتعاملك.. تستعيد شغفك و حبك للحياة ..تعمل على تحقيق علاقات منسجمة مع محيطك وتجد تحسّن بصحتك خاصّة الأمراض المزمنة ..من نواحي اجتماعيّة تكون علاقاتك اكثر انفتاح .الجوزاءيومك يحمل بعض التعب لكن إن لم تعطي أهمية للمشكلات الصغيرة يكون نهارك أكثر راحة ..الهموم غالباً من النواحي العائلية ..يغلب على طبعك المزاجيّة الشديدة والتردّد كما تحتاج لشخص تثق به لكي ينصحك.. انتبه بأمور المال والشراء وكذلك بالسفر والنواحي الصحية.السرطانيوم رائع تعيشه ولديك الفرص الجيدة خلاله ..اتصالات مفرحة وتباشير انفراج على الصعيد الشخصي الذي يخصّ الناحية الماديّة ..تبدو متفائل وأفكارك إيجابية ..تمارس نشاط اجتماعيّ وتحصل على مساعدة ..تتواصل أكثر وقد تحدث تطورات تخصّ الأمور المستقبليّة ..نشيط بتنقلاتك كما وتهتمّ بمواضيع تخصّ الإخوة والمحيط القريب.الأسدإنه اليوم الذي سيعطيك حظوظ ماديّة ..من ناحية ثانية تكون مستعدّ لخوض أي جدال ولو كان هناك اختلاف بالرأي مع غيرك ..قد تكون أعصابك متوترة وانتبه من خسارات ماليّة حتى لو لديك مكاسب جديدة ..حاول أن تخففّ اندفاعك بالعلاقات وميلك للإلحاح والسيطرة ولاتهمل وضعك الصحيّ.العذراءتستقرّ أمورك بعد الأيام الصعبة الماضية و نهارك فيه الكثير من الحظّ وشعورك عالٍ بالتفاؤل..القمر لديك يعطيك جاذبيّة وجمال وحضور ملفت وراحة نفسيّة ..تزداد فرصك خلال اليوم .سمة جيدة بين القمر وأورانوس تعطيك توازن وثقة بالنفس ونجاح بعلاقتك العاطفية وأمورك مضمونة ..وقت مناسب لتتفرّغ لنفسك و تفكر بتغيير.الميزانيومك هذا يبدو متعباً وتشعر أنّ الحظ يخذلك كما تزداد همومك وكآبتك.. مع قمر العذراء تكون الأقلّ فرص وتميل للعزلة وربما تتذكر أحداث قديمة وخاصة معاناتك وتبدو دراميّاً ..انتبه أيضاً على الصحّة ومن الخسائر الماديّة.. تحب التعاطف مع الآخرين وتقديم المساعده لمن يحتاجك ..يقوى عندك الشعور بالذنب ولوم الذات.العقربخلال يومك تعيش نشاط اجتماعيّ وتحالفك الحظوظ وربما لديك مفاجآت سارّة لن تتوقعها منها ماديّة ..وقت ملائم لتجد دعم من علاقة أو من الأصدقاء الذين تثق بهم.. فرصك أفضل من الأيام الماضية كذلك طبعك أكثر إيجابيّة.. تتحررّ من وضع قيّدك وتشعر أنك قادر أن تجدد ومكاسب بانتظارك.القوسيومك قد يحمل بعض السلبيّة والهموم ..لكن يساعدك موقع الزوايا مثل أورانوس تجاه القمر بنواحي مادية ..نهاراً تكون منشغل ولديك أعمال تخصّ المنزل أو الوضع المعيشي.. تعمل على تنظيم وحساب أمورك الماديّة ومصروفك.. قد تكثر النميمة حولك او هناك من يقلل من قيمتك لأن القمر ببيت السمعة.الجديإنّه يوم للتجديد خلاله تكون أكثر ارتياحاً من الأيام السابقة.. تشعر باستقرار أمورك الشخصيّة وخاصّة بالمال والعمل ..تتلقى أخبار سارّة واتصالات مهمّة.. يراودك شعور ايجابيّ نحو المستقبل ..الوقت مناسب لصيد الفرص وقد تعرف شخص جديد غريب وتهتمّ لأمره.. بإمكانك التخطيط للسفر والنشاطات الترفيهية.الدلويوم ليس كما تحب وتطمح وإن كنتَ منتظراً حلول فإنّ ذلك سيتأخر..وعليك أن تنتبه للصحّة النفسية والجسدية و من الحوادث البسيطة واحذر فقدان حاجات شخصية مهمّة بسبب عدم تركيزك ..بناحية ثانية حدسك فيه بعض الخوف والسلبيّة لذا حاول أن لاتتواجد مع ناس سلبيين ..أمّا النواحي الماديّة فهي جيدة جداً .الحوتيوم يحمل لك الحظ الجيد والراحة.. خلاله تهتمّ بحياتك الاجتماعية ..شعور بسعادة وراحة نفسيّة خاصّة من نواحي عاطفية ..تميل أن تتعامل مع غيرك بشكل دبلوماسي ولديك الفرصة لتشارك بعمل فيه أطراف متعددة ..باليومين المقبلين تتجه أمورك الماديّة للإنفراج ويكون الوقت مناسب لتقرر أمور مهمّة ..قد تجد منافسة فتجنّب أيّ مواجهة .