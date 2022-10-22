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أستاذة جامعية مصرية تعذب طفلها لإجباره على التسول.. ما فعلته به مخيف!

Lebanon 24
22-10-2022 | 16:00
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شهدت محافظة الدقهلية في مصر إقدام أستاذة جامعية مصرية على تعذيب طفلها بالنار لإجباره على التسول.

إذ تلقت أجهزة الأمن بلاغاً من أهالي شارع العيسوي، في مدينة المنصورة، يفيد بقيام سيدة تدعى إسراء السيد، تعمل معيدة بإحدى الكليات الجامعية، بتعذيب نجلها ويدعى محمد بالنيران والضرب واستغاثة الطفل بهم لإنقاذه.
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وألقت أجهزة الأمن القبض على الأستاذة الجامعية، حيث كشف الطفل أن والدته طلبت منه التسول في الشوارع لتدبير نفقاته وعذبته بالنيران والكي بجميع أنحاء جسده بعدما رفض طلبها.

وقال الطفل صاحب الـ10 سنوات، إن والدته كانت تضربه بقسوة وعذبته كيًّا بالنار لإجباره على ارتداء ملابس ممزقة والتسول في الشوارع بعيدا عن المنطقة التي يقع بها منزلهما، ومنحها حصيلة ما يجمعه من التسول يوميا.

وكشف الطفل لجهات التحقيق عن آثار التعذيب على جسده، وكذلك الملابس الممزقة التي كانت والدته تطالبه بارتدائها.

من جانبها، طالبت النيابة الأجهزة الأمنية بتكثيف تحرياتها حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كما تحفظت على الطفل لاتخاذ القرار اللازم في حقه، سواء بإيداعه دار رعاية، أو تركه مع أحد أقاربه لرعايته.
المصدر: العربية
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