" تشارلز حاول إزاحتها"... انتقادات لمسلسل الملكة اليزابيث على "نتفليكس"

Advertisement

أضافت "نتفليكس" في أسفل المقطع الترويجي لمسلسلها "ذي كراون"، الذي يتناول حياة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، عبارة توضح أنه عمل "روائي" يستند إلى وقائع حقيقية، بعد انتقادات حادة وجهتها إليه شخصيات بريطانية.وأصبحت الجملة الآتية موجودة في أسفل المقطع الدعائي للمسلسل على "يوتيوب" وموقع "نتفليكس" الإلكتروني: "يروي هذا العمل الدرامي الروائي المستند على وقائع حقيقية، قصة الملكة إليزابيث الثانية والأحداث السياسية والشخصية التي طبعت عهدها".وكانت المنصة تمتنع حتى الآن عن استجابة المطالبات بإضافة هذا التنبيه، لكن الانتقادات الموجهة إلى المسلسل تصاعدت مع اقتراب انطلاق الموسم الخامس في 9 تشرين الثاني المقبل.ووصف رئيس الوزراء البريطاني السابق، جون ميجور، المسلسل بأنه "برميل من الهراء"، بعدما أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الموسم الخامس يُظهر تشارلز محاولا إزاحة الملكة في تسعينيات القرن العشرين، وضغوطه على ميجور لدفع والدته للتنحي عن العرش.أما الممثلة جودي دنش، التي أدت دور الملكة فيكتوريا في المسلسل، فانتقدته هي الأخرى واصفة إياه بأنه "ظالم بقسوة" للعائلة المالكة.