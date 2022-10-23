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ابنة حاكم ولاية كندية تقع في حب شاب عربي

Lebanon 24
23-10-2022 | 05:00
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا صور، قيل إنها لشاب سوري لاجئ في كندا تعرف على ابنة حاكم مقاطعة أونتاريو، وتزوجها.

وأكد ناشرو الخبر الذي أرفق بصور يوم الزفاف أن الشاب ينحدر من مدينة حمص السورية.
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وجاء في أحد التعليقات المرافقة للصور: "لاجئ سوري في كندا ينحدر من مدينة حمص يخطف قلب ابنة حاكم ورئيس حكومة ولاية أونتاريو الكندية دوغ فورد".

وحظي المنشور بعشرات المشاركات وآلاف التعليقات في صفحات سورية عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الحقيقة غير ذلك.


ووفق وكالة "فرانس برس" فإن الشاب عربي لكنه ليس من سوريا، وأنه ضابط شرطة يحمل الجنسيتين العراقية والكندية.

وذكرت أن اسمه محمد هادي كمونة ويعمل ضابط شرطة في كندا، وقد تزوج من ابنة حاكم أونتاريو كايلا فورد التي نشرت صور الزفاف الشهر الماضي على حسابها بموقع "إنستغرام".

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن والد كايلا، دوغ فورد، سياسي يميني وقائد حزب المحافظين.

وأشارت إلى أن زواج ابنته من مهاجر أعاد التذكير بأحد تصريحاته التي توجه خلالها إلى المهاجرين بالقول "إذا كنتم تعتقدون أنكم ستأتون لتحصيل الإعانات من دون أن تعملوا.. ففتشوا عن مكان آخر".

وتعليقا على ذلك قال زوج ابنته محمد كمونة لقناة "بي بي سي" إن سياسة فورد معتدلة وتصب في مصلحة المهاجرين والبلد، مضيفا أنه يريد أناسا يعملون ويفيدون البلد ويستفيدون منها."أ ف ب"


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