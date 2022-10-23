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منوعات
إعدام من نوع آخر في هولندا... والسبب الإنفلونزا
Lebanon 24
23-10-2022
|
11:00
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قالت الحكومة الهولندية يوم السبت إن سلطات الصحة تشرف على إعدام نحو 44 ألفا من طيور الديك الرومي في مزرعة في جنوب البلاد بعد اكتشاف سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور.
وتقع المزرعة في بلدة هيدل، على بعد 50 كيلومترا جنوب شرق أوتريخت.
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وأوضحت وزارة الزراعة في بيان أنه تم فرض حظر على النقل في 10 مزارع مجاورة أخرى.
وتم تسجيل أكثر من عشر إصابات بسلالة إنفلونزا الطيور في هولندا الشهر الماضي، بعد عشرات الحالات في وقت سابق من العام.
وشهدت فرنسا أيضا عودة ظهور الإصابات بعد أن عانت من أسوأ موجة على الإطلاق لإنفلونزا الطيور في وقت سابق هذا العام.
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