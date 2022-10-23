Advertisement

منوعات

إعدام من نوع آخر في هولندا... والسبب الإنفلونزا

Lebanon 24
23-10-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1003245-638021248082673031.jpg
Doc-P-1003245-638021248082673031.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت الحكومة الهولندية يوم السبت إن سلطات الصحة تشرف على إعدام نحو 44 ألفا من طيور الديك الرومي في مزرعة في جنوب البلاد بعد اكتشاف سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور.

وتقع المزرعة في بلدة هيدل، على بعد 50 كيلومترا جنوب شرق أوتريخت.
Advertisement

وأوضحت وزارة الزراعة في بيان أنه تم فرض حظر على النقل في 10 مزارع مجاورة أخرى.
 
وتم تسجيل أكثر من عشر إصابات بسلالة إنفلونزا الطيور في هولندا الشهر الماضي، بعد عشرات الحالات في وقت سابق من العام.

وشهدت فرنسا أيضا عودة ظهور الإصابات بعد أن عانت من أسوأ موجة على الإطلاق لإنفلونزا الطيور في وقت سابق هذا العام.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2022-10-23
10:15 | 2022-10-23
08:29 | 2022-10-23
08:00 | 2022-10-23
05:58 | 2022-10-23
05:39 | 2022-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website