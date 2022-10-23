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مغربية تحوّل إعاقتها الجسدية إلى طاقة تظهر موهبة كبيرة (فيديو)

Lebanon 24
23-10-2022 | 14:00
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رغم إعاقتها الجسدية العميقة، تمكنت الشابة المغربية كريمة الجعادي من التكفل بذاتها، والتعبير عن موهبة فطرية في الرسم ظهرت لديها منذ الطفولة.

وبدأت كريمة، التي تعيش في مدينة أصيلة (شمالي المغرب)، الرسم بفمها، قبل أن تستفيد من عملية جراحية، أهلتها لتحريك أصابع القدمين.
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وولدت كريمة مشلولة اليدين والقدمين، لكن إصرارها على الحياة كان الحافز الأول لاشتغال أعصاب القدمين. فبالقدمين، تقضي كريمة كل حوائج البيت.
 
وتحط كريمة رحالها بشكل يومي بساحة عبد الله كنون، وتعرض ما جادت به أصابع القدمين من لوحات ورسوم فطرية، تثير إعجاب الزائرين.

وقالت كريمة لـ"سكاي نيوز عربية": "أغير ملابسي وحدي وأستحم لوحدي وأرتدي ملابسي بمفردي وأطبخ كما ترى لوحدي.. لا وجود لأحد في حياتي إلا الله.. أعتمد على الله هو الذي يشجعني".
 
لمشاهدة فيديو يظهر موهبة كريمة، اضغط هنا
المصدر: سكاي نيوز عربية
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