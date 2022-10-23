في قصر لمجرم سابق.. العثور على مفاجأة عمرها 30 عامًا

واقعة غريبة شهدتها ولاية كاليفورنيا الأميركية، تمثلت بالعثور على سيارة كاملة، مدفونة تحت الأرض في فناء مجرم سابق، مما أثار الجدل حول تفاصيل القصة.وتم العثور على سيارة رياضية مكشوفة، كانت قد سُرقت قبل 30 عاما، مدفونة في ساحة قصر في كاليفورنيا، بناه رجل له تاريخ من الاعتقالات بتهمة القتل ومحاولة القتل والاحتيال على التأمين.ووفقا لموقع "سكاي نيوز"، تم اكتشاف سيارة مرسيدس بنز المليئة بأكياس من الخرسانة غير المستخدمة، الخميس، من قبل منسقي الحدائق في وادي السيليكون.

وتعتقد الشرطة أن السيارة دُفنت بعمق 4 أو 5 أقدام في الفناء الخلفي للمنزل في وقت ما في التسعينيات، قبل أن يشتري الملاك الحاليون العقار.وقال ريك ديغوليا، عمدة بلدة أثيرتون، إنه تم الإبلاغ عن سرقة السيارة في أيلول 1992 في بالو ألتو المجاورة.وتم بناء المنزل المترامي الأطراف مع حوض سباحة وملعب تنس من قبل جوني لو، الذي قضى بعض الوقت خلف القضبان في الستينيات والسبعينيات.وأدين بقتل شاب يبلغ من العمر 21 عاما في لوس أنجلوس عام 1966، لكن الإدانة أُلغيت بعد ذلك بعامين.وفي عام 1977، أمضى ثلاث سنوات في السجن بعد إدانته بتهمتي محاولة قتل.وتحقق الفرق الجنائية في السيارة للبحث عن رفات بشرية، لشكوكهم بأن السيارة مرتبطة بجريمة قتل.