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منوعات
رجل استخدم واتساب لـ"تخبيب" زوجة جنسيًّا... كيف كان مصيره؟
Lebanon 24
23-10-2022
|
05:58
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قضت محكمة سعودية بسجن رجل لمدة 5 أعوام ومصادرة هاتفه، بعد إدانتة بمحاولة "تخبيب" سيدة متزوجة، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية، الأحد.
وأوضحت الصحيفة أن الدائرة الجزائية في محافظة الإحساء، شرقي المملكة، قد قضت بسجن ذلك الرجل بعد أن أن كانت النيابة العامة قد وجهت له تهمة التحرش بسيدة متزوجة وسعيه إلى "إغوائها" باستخدام وسائل تقنية.
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و"التخبيب"، بحسب مركز الأزهر للفتوى هو "إفساد المرأة على زوجها أو الرجل على زوجته".
وأشارت الحيثيات إلى أن المتهم، الذي لم يجر الكشف عن هويته، كان قد أرسل "كلمات ذات مدلول جنسي تنطوي على الدعوة لممارسة الفاحشة (..) وما من شأنه المساس بالآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة عبر تطبيق واتساب".
وكان المتهم حصل على رقم هاتف تلك المرأة أثناء أدائه لمهماته الوظيفية، وبالتالي فإن النيابة العامة اعتبرت ذلك "إخلالا بالمحافظة على الأمن والمعلومات الشخصية، وسعيه لتخبيب السيدة المتزوجة بُغية التمكن منها".
واعتبرت المحكمة في قرارها أن المدان قد سعى لتخبيب تلك السيدة، وأنه قد أقر في محضر الاستجواب بإرساله رسائل تحتوي على مدلول جنسي صريح.
واطلعت المحكمة على المحادثات وإقرار المدعى عليه، و"اعتبرت ما صدر منه محرماً شرعاً ومجرماً نظاماً، وقضت بسجنه 5 سنوات تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة القضية".
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