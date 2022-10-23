الحمل:

هذا وقت رائع لإجراء محادثات مع أشخاص ذوي تأثير كبير. قم بإنشاء أكبر عدد ممكن من الاتصالات إذا كنت ترغب في الوصول إلى مكان أفضل أو ترقية موقعك الحالي.

الثور:

حافظ على هدوئك وحاول مراعاة احتياجات الآخرين. هذا سيعمل في صالحك قريبا لا يبدو أنك تأمل في السعي وراء أفضل الفرص لمضاعفة ثروتك، لكن كن متفائلاً واستمر في السعي لتحقيق أهدافك.

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الجوزاء:

تجني ثمار اجتهادك والتزامك، ولكن تأكد من الاعتراف بإسهامات الآخرين والبقاء متواضعًا معهم. هذا لن يجعلك مشهورًا فحسب، بل سيساعدك أيضًا في المستقبل.

السرطان:

حان الوقت لتدلل فريقك أنت على وشك التعمق في أصعب المهام والصغار هم أفضل الداعمين. لذا احرص على إرضائهم جيدًا. أولئك الذين هم في مناصب قيادية قد يصطدمون بفرص وظيفية أفضل أيضًا. قد يعدك بآفاق مستقبلية أفضل بكثير وسيكون مفيدًا لك.

الميزان:

إذا وجدت الفرصة أمامك لا تتردد، وخذها فوراً فقد لا تتكرر مرة آخرى وتندم، وتحدث بأفكارك بوضوح وشفافية، حتى يعلم من حولك بأفكارك الأبداعية المبتكرة.

الأسد:

عليك بترشيد نفقاتك والأستثمار في بعض المدخرات التي لديك، لتجنى ربح متوقع في المستقبل، وأستشر في بعض الأمور الخاصة بالعمل أهل الثقة، لتكتسب خبرة ومعرفة منهم.

العذراء:

حاول أن تتقبل أي تغير في عملك فقد يكون في صالحك وأنت لا تدرى، وكن مرن في التعامل مع الأحداث التي أمامك، سيمر الأمر بسلام، وتكتسب خبرات كبيرة لم تكن تتخيلها.

العقرب:

من الممكن أن تشعر بالحيوية وأنك مليء بالأفكار الرائعة التي قد تبهر رؤسائك، يمكن أن تساعدك هذه الأفكار على المدى الطويل في حياتك المهنية، كل ما عليك فعله هو وضع الأمور الثانوية جانباً واهتم بالجوانب الإبداعية لعملك.

القوس:

عليك بعدم تأجيل عمل اليوم للغد، ويتراكم عليك المهام في نهاية اليوم، حتى لا تشعر بالأحباط، وأنجز ببقدر الامكان، وطور من قدراتك حتى تجارى التغيرات الجديدة من حولك بشكل أسهل.

الجدي:

ينتظر أصحاب برج الجدي حوافز كبيرة، نتيجه أفكارهم التي تم تنفيذها وأظهرت نجاح باهر على المستوى المهني، ما يتسبب لك بجرعة كبيرة من التفاؤل، لكن عليك الحذر إن كنت من مواليد برج الجدي أن تكون سبباً لعرقلة الطريق لأحد زملائك.

الدلو:

عليك أن تعلم أن التحضير للاجتماعات والعروض التقديمية والأنشطة الأخرى التي تتطلب التسرع ليس ممكنًا دائمًا، سوف تحتاج إلى أخذ زمام المبادرة هنا، وهذه فرصتك لتتألق.

الحوت:

سيحتاج أصحاب برج الحوت إلى التحرك بسرعة وتحقيق النتائج في اعمالهم، كل ما عليك فعله وضع استراتيجية متعمقة لكيفية تحسين وضعك وإنهاء أي عمل غير مكتمل، وانتظر النتائج التي ستكون ناجحة بشكل كبير.