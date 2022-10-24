مع اقتراب الشتاء... تعرفوا على أبرد 10 دول في العالم

وقد اعتمدنا في هذا التقرير كلتا الطريقتين لتحديد أبرد دول العالم بدقة، حيث سنتعرف في الجدول الأول على أبرد دول العالم اعتمادا على الطريقة الأولى، في حين سنتعرف في الجدول الثاني على أبرد الدول في العالم اعتمادا على الطريقة الثانية، وذلك وفق ما ذكر عدد من المواقع والمنصات المتخصصة، ومنها منصة "مابر" (mappr) وموقع "سويدش نوماد" (swedishnomad) ومنصة "تريبز سيفي" (tripsavvy) وموقع "ليست تريب" (liststripe).وفي هذا التقرير نستعرض أبرد 10 دول العالم اعتمادا على الطريقة الأولى، وهي أبرد درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق في كل بلد منها.1- روسيا.. أبرد درجة حرارة مسجلة (– 67.8) درجة مئويةتعد روسيا أبرد دولة في العالم من حيث أبرد درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق حيث سجلت كل من بلدتي "فيرخويانسك" (Verkhoyansk) و"أويمياكون" (Oymyakon) الواقعتين في "جمهورية ساخا" (Sakha Republic) التابعة للاتحاد الروسي، حيث سجلت درجة حرارة باردة متجمدة تصل إلى "-67.8" درجة مئوية في السادس من فبراير/شباط 1933.وبلدة أويمياكون المعروفة شعبيا باسم "قطب البرد" منطقة نائية يسكنها حوالي 500 شخص من المقيمين الدائمين فقط، وهي واحدة من أبرد المستوطنات المأهولة بشكل دائم في العالم. ويكون البرد في هذه البلدة شديدا قارسا ويجعل من الصعب استخدام الأدوات، لأن البطاريات والمحركات عادة ما تنتهي بالتجمد، ويستهلك السكان اللحوم في الغالب لأن المحاصيل لا تنمو في تلك الأصقاع النائية المتجمدة.2- غرينلاند: أبرد درجة حرارة مسجلة (–66.1) درجة مئويةغرينلاند بلد مستقل يتمتع بالحكم الذاتي، وينتمي إلى مملكة الدانمارك، وكانت أبرد درجة حرارة سجلت على الإطلاق في أكبر جزيرة في العالم "-66.1" درجة مئوية عام 1954، وهي ثاني أبرد بلد في العالم، ومعظم مناطق الجزيرة يكسوها الجليد طوال العام، ويعيش فيها أكثر من 56 ألف شخص معظمهم إما من عرق "الإنويت" وهم السكان الأصليون للجزيرة أو من أصول دانماركية مهاجرة.3- كندا.. أبرد درجة حرارة مسجلة (-63) درجة مئويةكندا هي أبرد دولة في أميركا الشمالية حيث وصلت أبرد درجة حرارة سجلت على الإطلاق (-63.0) درجة مئوية وذلك في بلدة "سناغ" (Snag) بمقاطعة "يوكون" (Yukon) في عام 1947.وهناك مناطق أخرى شديدة البرودة في كندا حيث سجلت درجات حرارة قياسية في سد باسانو بمقاطعة ألبرتا (-61.1 درجة مئوية) وفورث سميث (-59.4 درجة مئوية)، وليتون (-58.9 درجة مئوية).4- الولايات المتحدة الأميركية.. أبرد درجة حرارة مسجلة (-62.2) درجة مئويةالولايات المتحدة بلد ضخم المساحة بدرجات حرارة مختلفة حسب الولاية والوقت من العام. وما يميز الولايات المتحدة هو حقيقة أنها تصنف كواحدة من أبرد البلدان وتصنف أيضا كواحدة من أكثر البلدان حرارة في العالم.وكانت أدنى درجة حرارة مسجلة على الإطلاق في الولايات المتحدة هي (-62.2) درجة مئوية في 23 يناير/كانون الثاني 1971 في منطقة "بروسبكت كريك" (Prospect Creek) قرب القطب الشمالي بولاية ألاسكا وهي أكبر ولاية في الولايات المتحدة من حيث المساحة، كما أنها موطن لواحد من أكبر الأنهار الجليدية في العالم.وهناك مناطق وولايات أخرى شديدة البرودة في أميركا وهي: مونتانا ويوتوا ووايومنغ وكولورادو والتي تتراوح أبرد درجات الحرارة فيها بين (-62 إلى -52) درجة مئوية.5- الصين.. أبرد درجة حرارة مسجلة (-58) درجة مئويةتعد الصين من أبرد دول العالم بسبب فصول الشتاء الباردة المتجمدة في المناطق الشمالية من البلاد، بينما تتمتع الأجزاء الجنوبية بطقس أكثر دفئا، وكانت أدنى درجة حرارة مسجلة على الإطلاق في الصين هي (-58) درجة مئوية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2009 في منطقة "جينيه" (Genhe) بمقاطعة منغوليا الداخلية المستقلة شمالي البلاد، مما يجعل الصين خامس أبرد دولة في العالم.6- منغوليا.. أبرد درجة حرارة مسجلة (-55.3) درجة مئويةمنغوليا دولة تقع في المنطقة الشرقية من آسيا وتحدها روسيا من الشمال والصين من الجنوب، وهي واحدة من أبرد البلدان في العالم، وعادة ما تكون فصول الشتاء طويلة وقاسية في هذا البلد مما يجبر القبائل البدوية على إقامة معسكرات ثابتة والبقاء في المكان نفسه لفترات طويلة، حيث قام غالبية السكان بتكييف أنماط حياتهم مع درجات الحرارة القاسية في البلاد واستمروا في البقاء على قيد الحياة في ظروف بالغة القسوة.وتتراوح درجات الحرارة في البلاد ما بين (-20 إلى -45) درجة مئوية في فصل الشتاء، أما أبرد درجة حرارة تم تسجيلها في منغوليا فكانت في منطقة "زينغوفي" (Züüngovi) في ديسمبر/كانون الأول عام 1976 حيث وصلت إلى (-55.3) درجة مئوية.7- قيرغيزستان.. أبرد درجة حرارة مسجلة (-53.6) درجة مئويةتقع جمهورية قيرغيزستان في المنطقة الوسطى من قارة آسيا وتشتهر على نطاق واسع بجبالها العديدة العملاقة، وتحدها من الجنوب طاجيكستان ومن الشمال كازاخستان ومن الغرب أوزبكستان ومن الشرق الصين، وهي من أبرد دول العالم بشتاء بالغ القسوة والبرودة، مع درجات حرارة منخفضة تصل إلى (-30) درجة مئوية وذلك في العديد من المناطق والجبال، وبلغت أبرد درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق في البلاد (-53.6) درجة مئوية.8- السويد.. أبرد درجة حرارة مسجلة (-53.0) درجة مئويةالسويد دولة إسكندنافية تقع في الجزء الشمالي من أوروبا، وهناك حقيقة سريعة حول هذا البلد وهي أن أكثر من نصف مساحة السويد بأكملها عبارة عن غابات.يتمتع الجزء الشمالي من السويد بمناخ صيفي معتدل، وشتاء شديد البرودة مع ثلوج تغطي المناطق الطبيعية لعدة أشهر، ووصلت أدنى درجة حرارة مسجلة على الإطلاق في السويد إلى (-53.0) درجة مئوية في 13 ديسمبر/كانون الأول عام 1941 في منطقة "مالغوفيك" (Malgovik) في مقاطعة "فاستيربوتن" (Västerbotten).وعادة ما يكون الشتاء في السويد طويلا ومثلجا وجافا ومتجمدا مع درجات حرارة دون الصفر، ومن الشائع أن تصل درجات الحرارة إلى (-40) درجة مئوية تقريبا في فصل الشتاء في بعض المناطق مثل "نورلاند" (Norland)، ومع ذلك عادة ما تكون درجات الحرارة في وسط السويد والجزء الجنوبي من البلاد أقل من ذلك بكثير.9- فنلندا.. أبرد درجة حرارة مسجلة (-51.5) درجة مئويةفنلندا هي ثاني أبرد دولة إسكندنافية، وتتمتع بأحد أطول مواسم الشتاء في العالم، حيث يستمر الشتاء ما يقرب من 100 يوم في الجنوب الغربي و200 يوم في المناطق الشمالية من البلاد، أما أقل درجة حرارة مسجلة فبلغت (-51.5) درجة مئوية وسجلت بمنطقة "لابلاند" في أقصى شمال البلاد عام 1919.وفي شمال فنلندا، تظهر الأضواء الشمالية عادة في أغسطس/آب تقريبا وتنتهي في أوائل أبريل/نيسان من كل عام، والأضواء الشمالية هي سماء ملونة مع منظر جميل للغاية بدلا من السماء الزرقاء المعتادة في مختلف دول العالم.10- النرويج.. أبرد درجة حرارة مسجلة (-51.2) درجة مئويةتدخل النرويج أيضًا في قائمة أبرد البلدان في العالم، وهي دولة من بلدان الشمال الأوروبي، ويعتبر سهل فينمارك أبرد منطقة من البر الرئيسي للنرويج وفق ما ذكرت منصة "نوردنورج" (nordnorge).ومع ذلك، فإن أدنى درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق في النرويج هي (-51.2) درجة مئوية في مدينة "كاراسجوك" (Karasjok city).وتعتبر النرويج واحدة من أفضل البلدان لمشاهدة الأضواء الشمالية رائعة الجمال، ويأمل كثير من الناس زيارة النرويج لمشاهدة هذا المنظر الساحر للسماء. "الجزيرة"