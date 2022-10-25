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تائه كالاطفال... اليكم ما حصل مع الرئيس بايدن

Lebanon 24
25-10-2022 | 02:00
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نشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية فيديو يبدو فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن وقد ضل طريقه كطفل، بعد مشاركته في حملة لغرس الأشجار في حديقة البيت الأبيض.

وحسب الصحيفة فقد بدأ بايدن "الحائر" يتحرك في اتجاه واحد، لكنه توقف فجأة وبدأ يسأل الحراس عن الطريق الذي يسلكونه، وعندما وجهه حراسه في الاتجاه الصحيح، قال إنه "يريد أن يسير في الاتجاه الآخر"، وأكدوا في المقابل لبايدن أنه يستطيع أن يذهب كما يريد، وفي النهاية توجه بايدن إلى البيت الأبيض كما أشار حراسه.
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وأصبح بايدن، الذي سيبلغ الثمانين من عمره هذا العام، أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ. ويتهمه خصومه باستمرار تدهوره العقلي، مستشهدين بالزلات والأخطاء المتكررة التي يرتكبها."ديلي ميل"


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