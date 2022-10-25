لم يستحم لأكثر من نصف قرن... وفاة "أقذر رجال العالم" عن عمر 94 عاماً

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توفي رجل إيراني كان يعرف بـ"الأكثر قذارة في العالم" لامتناعه عن الاستحمام لعقود، عن 94 عاما.ورحل الرجل الذي لم يستحم على مدى أكثر من نصف قرن، الأحد في قرية دجكه بمحافظة فارس في جنوب إيران.ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي، أن الرجل كان يتفادى الاستحمام خشية أن يؤدي ذلك إلى "إصابته بالمرض".وذاع صيت الرجل الذي أمضى حياته عازبا. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أنه تم إعداد وثائقي عنه عام 2013 بعنوان "الحياة الغريبة لعمو حاجي".