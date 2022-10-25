الحمل

يكون هذا اليوم مؤشراً إلى بعض التسرع، فحاول معالجة الوضع سريعاً قبل تفاقم الأمور والاصطدام بحائط مسدود

الثور

لا تستسلم هذا اليوم أمام أي تحدٍّ لتتمكن من تمرير مشاريعك، لأن المقبل قد يكون أفضل

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الجوزاء

أجواء العمل الجيّدة ضرورية بغية التمكّن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح

السرطان

تستعيد هدوءك وتضبط أعصابك، لأنّ الأجواء لا تبشر بالخير، ولا سيما أن التوتر هو سيد الموقف في العمل منذ مدة

الأسد

عليك الحذر هذا اليوم لئلا تقع في الخطأ، وخصوصاً أنّ ثمة من ينتظر أي خطوة ناقصة من جانبك

العذراء

إذا كنت تسعى لأفضل ما يمكن أن يعزّز موقعك في العمل، أمامك مجالات متعددة لتحقيق ذلك

الميزان

يطرح عليك زميل بعض الأفكار المميزة، لكن لا تتسرّع في قراراتك قبل الاطلاع على كل التفاصيل

العقرب

قد يطرأ هذا اليوم أمر مستجد، ولكنه يترك آثاراً إيجابية على أجواء العمل والعلاقة بالزملاء الجدد بصورة خاصة

القوس

لا تتسرّع في الحكم على الزملاء، وتجد نفسك في مواجهة مع غير المعنيين بالأمر

الجدي

يزودك هذا اليوم الاستثنائي والمميز شجاعة وثقة بحدسك لتحقق النجاح الذي طالما انتظرته

الدلو

قد تعترضك اليوم أزمات طارئة ومزعجة في العمل، تفرض عليك المزيد من الوعي لتجاوزها

الحوت

مساع متواصلة للحد من طموحك الكبير في العمل، لكنّ ذلك لن يثنيك عن الاستمرار في ما أنت مصمم عليه