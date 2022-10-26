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إحذروا: "لعبة الموت" تسببت بوفاة 4 مراهقين.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
26-10-2022 | 14:00
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تسبب تحدٍ على "تيك توك" بوفاة 4 مراهقين في نيويورك، بعد تعرض السيارة التي كانوا يقودونها لحادث سير.

 

ويقوم "تحدي كيا" على مشاركة مقاطع فيديو لخطوات عن كيفية سرقة سيارة باستخدام سلك شحن USB فقط، ومفك براغي.

 

ووف قما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن سيارة من نوع "كيا" كانت تقلّ 6 مراهقين، تحطمت في مدينة بوفالو بنيويورك الاثنين الماضي، ما تسبب بوفاة 4 منهم.

 

وأشارت تحقيقات الشرطة إلى أن المراهقين سرقوا سيارة "كيا" بعد مشاركتهم في التحدي المنتشر على "تيك توك" منذ الصيف.

 

وقال مفوض شرطة بوفالو، جوزيف غراماغليا، يوم الاثنين، للصحفيين إنه يعتقد أن المراهقين في الحادث المميت، شاركوا في التحدي.

 

وحقق التحدي الخطير شعبية كبيرة على "تيك توك"، حيث أشارت شرطة فلوريدا إلى أن أكثر من ثلث سرقات السيارات في الولاية منذ منتصف تموز مرتبطة بتحدي "كيا".

 

أما شرطة لوس أنجلوس فقد أكدت أن التحدي تسبب في ارتفاع معدل سرقة سيارات "كيا" و"هيونداي" بنسبة 85 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

(سكاي نيوز)

 

 

 

 

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المصدر: سكاي نيوز
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