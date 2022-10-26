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ثعبان عملاق يبتلع إمرأة!

Lebanon 24
26-10-2022 | 11:00
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شهدت مقاطعة جامبي الإندونيسية، حادثة غريبة تمثلت بابتلاع ثعبان عملاق لسيدة تبلغ من العمر 54 عاما.

وابتلع الثعبان الذي يبلغ طوله 22 قدما الجدة جاهرا، أثناء جمعها للمطاط من أحد المزارع.

وبعد الإبلاغ عن فقدانها، قامت السلطات والسكان المحليون بالبحث في الغابة القريبة لمدة يومين، حيث رصدوا ثعبانا ضخما مع انتفاخ كبير في منطقة البطن، بعد مرور يومين على تسجيل بلاغ باختفاء جاهرا.
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وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية فقد قامت قوات من الشرطة بقتل الثعبان بحرص شديد، ووجدوا الجدة ميتة في الجهاز الهضمي للزاحف العملاق.

ووفق عمدة القرية التي تنتمي إليها جاهرا، فقد توفيت الجدة بعدما عضها الثعبان، وقام بابتلاعها لاحقا، مقدرا استمرار هذه العملية لساعتين.

وأثارت حادثة مقتل الجدة مخاوف كثيرين من سكان القرى المجاورة، حيث تشير تقارير محلية إلى رصد عدد من الثعابين العملاقة في الغابات والمناطق المحيطة بأماكن إقامتهم، وابتلاعها لبعض الحيوانات.
 
 
(سكاي نيوز)

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