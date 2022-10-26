اليكم أكثر الأبراح خبثاً.. ماذا عنكم؟

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بعض الأشخاص يتميّزون بطيبتهم، فيما يدفعك البعض الاخر للحذر منهم. والابراج تكشف خفايا وصفات كل برج ومنها يكون جيداً ومنها الاخر سيء، واليوم سنعدد لكم الابراج الخمسة الاكثر خبثاً، بحسب موقع "سيدتي".برج الحمللا يضع برج الحمل بالحسبان واقع أنّ هناك علاقة صداقة تربطه بهذا أو ذاك، فالأمر بالنسبة إليه ساحة معركة، والذكي هو الذي يمكنه التقدم الفوز. هو مستعد للقيام بأي شيء لاستغنام الفرص حتى ولو اضطر إلى طعن أصدقائه في الظهر. يستخدم مهارات التحليل النقدي الخاصة به، لتطوير خططه الخبيثة.برج الجوزاءيُعد برج الجوزاء من الأبراج الأكثر خبثاً التي تغار من نجاحات الآخرين، لذا يُحاول دائماً التقليل من شأن نجاح الآخرين وسرقة الأضواء منهم. يميل الى إدعاء اللطافة المطلقة في الوقت الذي ينفذ فيه بشكل سري خطته التي تحقق له النتائج التي يريد تحقيقها. هو ذو وجهين وسطحي للغاية. سوف يجعلك تصدق أنه حقاً لطيف وجيد. يمكنه أيضاً طعنك في الظهر للحصول على الأمور التي يريد الحصول عليها. لا يمكنه رؤية عيوبه، ولكنه في الوقت عينه يمكنه التدليل على عيوب الآخرين التي هي نسخة طبق الأصل عن عيوبه.برج الأسديمكن أن يكون برج الأسد صديقاً مخلصاً للغاية.لكن، في الوقت عينه لا يوجد ما يمنعه من طعن الاصدقاء بالظهر خصوصاً في حال كان على قناعة تامة بأنّ ما يقوم به هو فكرة جيدة. سيفعل أي شيء لجذب الانتباه الذي يريده. يمكن لعقله الخبيث أن يفكر في عدة طرق للعب البغيض ورمي خصومه بطريقة مدمرة للغاية. يُصنف الآخرين بأنهم من الكارهين الذين يغارون منه. يبالغ وبشكل دائم بالحديث عن إنجازاته لدرجة أنّ الآخرين أحياناً يشعرون بالحرج نيابة عنه حين يبدأ بسرد قصص بطولاته التي لا تنتهي. يُعتبر غروره هو المبالغة بتقدير ذاته، ويظن بأنّ كل شيء يتمحور حوله وبأنه محور الكون.برج العقربيمكن لبرج العقرب التلاعب بالآخرين بسهولة تامة بينما يدعي البراءة التامة. يعيش في عالم سلبي أحياناً ويريد الناس أن يكونوا جزءً منه. إنه هادئ ومريح ومبدع. لكن، إذا غضب، فإنّ جانبه الخبيث يهدد بشدة. إذا حاول أي شخص إيذائه، فلن يمانع في لعب بعض الألعاب الخبيثة لتعليمه درساً. يمكن لحالته الذهنية المقلقة أن تطور أكثر الخطط شراً، والتي تعزّزت للأسف بعقله الإبداعي. لا يحب نفسه، ومن المحتمل أن يُبرز خُبثه على الآخرين، وسوف ينخرط في سلوكيات مؤذية تجاه الآخرين وقد يكون الدافع وراء هذه الرغبة في إيذائهم لإحباطهم والتسبب لهم في الألم بنفس الطرق التي مر بها.برج الجديلا يريد برج الجدي تحت أي ظرف من الظروف عدم موافقته الرأي أو التشكيك بصحة منطقه. عيبه الأكبر هو أنه أناني قليلاً ويُحاول إيذاء الآخرين من خلال إحباطهم، وتُعد هذه الطريقة جزءً من استراتيجيته الخبيثة لإضعافهم. قد يُظهر شخصيته الانفجارية بشكل مفاجىء وقد يُظهر خبثه بطريقة صادمة. البرج الذي من المفترض انه يجسّد المشاعر الطيبة يصبح نتيجة خبثه عديم الرحمة. سيؤذي وسيقوم بإذلال الآخرين ولن يشعر بتأنيب الضمير.