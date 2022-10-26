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فيديو "استعراض السيف" يعود للواجهة.. ملايين المشاهدات

Lebanon 24
26-10-2022 | 12:16
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أذهلت "مقاتلة صغيرة" عالم التواصل الاجتماعي، بسبب مهاراتها الاستثنائية باستخدام السيف، وطريقة تقديمها لعرض السيف بشغف كبير.

هذه الطفلة اسمها جيسي جين ماكبارلاند، وهي من "بلدة إيرلندية صغيرة"، وهي واحدة من أفضل فناني "الفنون القتالية" في العالم، وفقا لموقع "أب وورثي".
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وتحمل ماكبارلاند، الملقبة "بالتنين الذهبي"، أكثر من 300 لقب في فنون الدفاع عن النفس، بما في ذلك 12 لقبا لبطولة أوروبية و21 لقبا لبطولة العالم، وهي تبلغ من العمر 16 عاما فقط.
 
وعادت الفتاة الإيرلندية لأضواء الشهرة الآن، بفيديو لها يعود إلى 2014، يظهر مهارتها وتفانيها في فنون استعراض السيف، بطريقة طريفة أشعلت وسائل التواصل الاجتماعي وحصدت ملايين المشاهدات.

وحصل الفيديو على أكثر من 11 مليون مشاهدة على تطبيق تيك توك.

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