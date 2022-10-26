فيديو "استعراض السيف" يعود للواجهة.. ملايين المشاهدات

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أذهلت "مقاتلة صغيرة" عالم التواصل الاجتماعي، بسبب مهاراتها الاستثنائية باستخدام السيف، وطريقة تقديمها لعرض السيف بشغف كبير.هذه الطفلة اسمها جيسي جين ماكبارلاند، وهي من "بلدة إيرلندية صغيرة"، وهي واحدة من أفضل فناني "الفنون القتالية" في العالم، وفقا لموقع "أب وورثي".وتحمل ماكبارلاند، الملقبة "بالتنين الذهبي"، أكثر من 300 لقب في فنون الدفاع عن النفس، بما في ذلك 12 لقبا لبطولة أوروبية و21 لقبا لبطولة العالم، وهي تبلغ من العمر 16 عاما فقط.