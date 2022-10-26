امرأة عذبت طفلة وحقنتها بمواد ملوثة!

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مدد القضاء الأميركي حكما بالسجن على امرأة تعمدت حقن طفلة بمواد ملوثة، وذلك بعد محاولة محاميها التقدم بطلب لتخفيف العقوبة عليها.وستواجه إليزابيث فراجر البالغة 43 عاما، ثلاث سنوات أخرى خلف القضبان بعد أن مدد قضاة محكمة الاستئناف سجنها.وكانت فراجر اعترفت بتهمة القسوة والتسبب بالأذى إضافة لخمس تهم أخرى بينها إعطاء سم أو مادة ضارة عمدا، وحكم عليها حينها بالسجن لمدة خمس سنوات و10 أشهر في محاكمة في محكمة بريستون كراون.ومع ذلك، فقد أُعلن أن الحكم الصادر بحقها "متساهل بشكل غير ملائم" في جلسة محكمة الاستئناف 21 تضرين الأول الجاري وتم رفعه إلى ثماني سنوات بعد إحالته من قبل مكتب المدعي العام.