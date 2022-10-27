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الثعلب يرفض مغادرة مقر رئاسة الحكومة في بريطانيا... ما القصة؟

Lebanon 24
27-10-2022 | 02:00
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بعد  طرده من دوانينغ ستريت.. الثعلب يعود من جديد مع انتخاب سوناك

نشرت وكالة "أسوشيتد برس" صورة لثعلب أمام مقر رئاسة الحكومة البريطانية "داونينغ ستريت 10"، ليعلق القط لاري قائلا: "هو من جديد".
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بعد  طرده من دوانينغ ستريت.. الثعلب يعود من جديد مع انتخاب سوناكمواجهة بين القط لاري وثعلب في مقر الحكومة البريطانية (فيديو)
ونشرت هذه الصورة في الليلة التالية لانتخاب ريشي سوناك رئيسا لحزب المحافظين والحكومة البريطانية.

وأعاد حساب القط لاري عبر "تويتر" نشر الصورة قائلا: "هو من جديد!". وذلك بعدما شهد مقر رئاسة الحكومة قبل أيام، مواجهة فريدة من نوعها، عندما تصدى القط لاري الذي يقيم في المقر، لثعلب دخيل.

وجاء القط لاري إلى مقر رئاسة الحكومة البريطانية في عام 2011، ومنح منصب كبير صائدي الفئران في عهود 5 رؤساء حكومات هم: ديفيد كاميرون، وتيريزا ماي، وبوريس جونسون، وليز تراس، والآن ريشي سوناك." RT"


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