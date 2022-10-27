26
o
بيروت
31
o
طرابلس
13
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
13
o
بشري
27
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
الثعلب يرفض مغادرة مقر رئاسة الحكومة في بريطانيا... ما القصة؟
Lebanon 24
27-10-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد طرده من دوانينغ ستريت.. الثعلب يعود من جديد مع انتخاب سوناك
نشرت وكالة "أسوشيتد برس" صورة لثعلب أمام مقر رئاسة الحكومة البريطانية "داونينغ ستريت 10"، ليعلق القط لاري قائلا: "هو من جديد".
Advertisement
بعد طرده من دوانينغ ستريت.. الثعلب يعود من جديد مع انتخاب سوناكمواجهة بين القط لاري وثعلب في مقر الحكومة البريطانية (فيديو)
ونشرت هذه الصورة في الليلة التالية لانتخاب ريشي سوناك رئيسا لحزب المحافظين والحكومة البريطانية.
وأعاد حساب القط لاري عبر "تويتر" نشر الصورة قائلا: "هو من جديد!". وذلك بعدما شهد مقر رئاسة الحكومة قبل أيام، مواجهة فريدة من نوعها، عندما تصدى القط لاري الذي يقيم في المقر، لثعلب دخيل.
وجاء القط لاري إلى مقر رئاسة الحكومة البريطانية في عام 2011، ومنح منصب كبير صائدي الفئران في عهود 5 رؤساء حكومات هم: ديفيد كاميرون، وتيريزا ماي، وبوريس جونسون، وليز تراس، والآن ريشي سوناك." RT"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بشأن التغذيّة الكهربائيّة... إليكم هذا الخبر السار
Lebanon 24
بشأن التغذيّة الكهربائيّة... إليكم هذا الخبر السار
10:24 | 2022-10-26
26/10/2022 10:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يرصد ماغي بو غصن تقول "لا تصفّقوا لها" عند صعود سيرين عبد النور على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو يرصد ماغي بو غصن تقول "لا تصفّقوا لها" عند صعود سيرين عبد النور على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل
08:00 | 2022-10-26
26/10/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع كبير في أسعار المحروقات!
Lebanon 24
ارتفاع كبير في أسعار المحروقات!
05:19 | 2022-10-26
26/10/2022 05:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-10-26
26/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ذعر في مدرسة لبنانيّة... إليكم تفاصيل ما حصل فيها
Lebanon 24
ذعر في مدرسة لبنانيّة... إليكم تفاصيل ما حصل فيها
07:15 | 2022-10-26
26/10/2022 07:15:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:00 | 2022-10-27
بين السعودية ومصر... 16 يوما امضاها في البحر
00:20 | 2022-10-27
مهما كنت مشغولا... لا تنسى ان تدلل نفسك
23:10 | 2022-10-26
تربية الصبي او تربية الفتاة... أيهما أصعب؟
23:00 | 2022-10-26
برجك اليوم
16:00 | 2022-10-26
عمرها 2700 سنة.. اكتشاف جداريات أثرية في العراق (صور)
14:00 | 2022-10-26
إحذروا: "لعبة الموت" تسببت بوفاة 4 مراهقين.. إليكم ما حصل
فيديو
انظر كيف تغير لون الملف بيد ريشي سوناك من أحمر لأخضر بثانية.. فيديو يرصد ما حدث
Lebanon 24
انظر كيف تغير لون الملف بيد ريشي سوناك من أحمر لأخضر بثانية.. فيديو يرصد ما حدث
09:30 | 2022-10-26
27/10/2022 12:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بكليب جريء.. رقص وغنج وإثارة! (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بكليب جريء.. رقص وغنج وإثارة! (فيديو)
02:47 | 2022-10-26
27/10/2022 12:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
14:00 | 2022-10-22
27/10/2022 12:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact