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برجك اليوم

Lebanon 24
27-10-2022 | 23:00
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الحمل
تحظى بعروض مغرية تساهم في تحسين دخلك المادي ويبتسم لك الحظ ويأتيك بالأخبار السارّة
الثور
المشاركة في العمل تساعد على تأمين فرص النجاح وزيادتها، كما تخلق نوعاً من الانسجام التام بين الزملاء
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الجوزاء
تأثيرات إيجابية وجيّدة على الصعيد المهني، يترافق مع مطالبك المالية المحقة وتحقيق هدفك المنشود
السرطان
تشعر بالارتباك وتخاف على موقع أو علاقة، لكنّه أيضاً يدفعك إلى ارتكاب بعض أعمال التهوّر وسوء تقدير قدراتك
الأسد
تتهور كثيراً بسبب السرعة في اتخاذ القرارات المهمة، لذا عليك أن تكون أكثر حذراً في تصرفاتك لضمان مستقبل أفضل
العذراء
لا تحاول إبعاد الزملاء بغية الوصول إلى أهدافك، فقد تنقلب الأدوار وتصبح الضحية بعدما كنت الجلاد
الميزان
خطوة نوعية تعيدك إلى دائرة الضوء مجدداً، وخصوصا أنك واجهت في الايام الماضية تراجعاً لافتاً في عملك
العقرب
حين تواجه مواقف حاسمة يسيطر عليك القلق، لكن ذلك لن يدوم طويلاً لأنّ الأسباب الموجبة ستزول قريباً
القوس
الثقة مطلوبة في العمل، وهي تفتح أمامك مجالات متعددة وآفاقاً لم تكن تتوقعها
الجدي
استفد من الحيوية والنشاط لديك للانطلاق في مشاريع جديدة والتألق في مجالك
الدلو
مساع متواصلة للحد من طموحك الكبير في العمل، لكنّ ذلك لن يثنيك عن الاستمرار في ما أنت مصمم عليه
الحوت
يتحدث هذا اليوم عن حل ودعم والتفاف معك، ومن الحكمة عدم استعجال الأمور
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