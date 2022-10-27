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ثعبان يبتلع امرأة... اليكم ما حصل

Lebanon 24
27-10-2022 | 23:19
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فارقت امرأة الحياة بعد أن ابتلعها ثعبان أناكوندا الضخم بشكل كامل في مقاطعة جامبي الإندونيسية.

وتم الإبلاغ عن اختفاء السيدة الخمسينية، التي تعمل في مجال جمع المطاط، بعد غيابها عن منزلها يوم الأحد الماضي، فأرسلت فرق البحث للعثور عليها.
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وبعد يوم، عثر القرويون على ثعبان ضخم المعدة، يبلغ طوله 5 أمتار على الأقل، وإثر قتله وشق بطنه وجدوا جثة السيدة بالداخل.

وقال قائد شرطة بيتارا جامبي لوسائل إعلام محلية: "تم العثور على الضحية في معدة الثعبان"، مضيفا أن جثتها بدت سليمة إلى حد كبير عند العثور عليها.

وأشار إلى أن زوج الضحية عثر ليلة الأحد على بعض ملابسها والأدوات التي استخدمتها في مزرعة المطاط، مما دفعه إلى الاتصال بالنجدة.

وعلى الرغم من ندرة مثل هذه الحوادث، إلا أنها ليست المرة الأولى التي يقتل فيها شخص ما في إندونيسيا ويأكله ثعبان. حيث تم الإبلاغ عن حالتي وفاة مماثلة في البلاد بين عامي 2017 و 2018."BBC"


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