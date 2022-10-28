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عصافير في حالة من السكر... ما القصة؟

Lebanon 24
28-10-2022 | 02:00
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تداولت مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ظهرت فيها بعض عصافير الدغناش الأوراسي في موسكو وهي في حالة تشبه السكر.

وقد أشار موقع "رامبلر" إلى طيور ظهرت عليها حالة تشبه السكر إذ كانت تنام فجأة في أثناء حركتها أو تتقاتل فيما بينها أو تتحرك بحركات غير متناسقة.
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وتبعا للخبراء فإن هذه العصافير ظهرت عليها هذه الأعراض بسبب تناولها للثمار المتخمرة على أغصان شجيرات نبات الغبيراء، وتخمر هذه الثمار على الشجر بسبب تفاوت درجات الحرارة يتسبب بظهور الكحول فيها، ما لا تستطيع أجسام العصافير التعامل معه.

وكان خبراء الطيور والحياة البرية في روسيا قد أوصوا سابقا بالتقاط الطيور التي قد تظهر عليها مثل تلك الأعراض وعرضها على الأطباء البيطريين، أو إيوائها في المنزل لبضع ساعات على الأقل كون تركها في هذه الحالة قد يعرضها لأخطار مثل هجوم الغربان أو القطط."رامب"


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