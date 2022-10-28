شابات من مواليد 6 أبراج سيعلن خطوبتهن في العام 2023.. ماذا عنك؟

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بالطبع، للكواكب علاقة كبيرة بما يحدث في حياتنا العاطفية. يُظهر لنا كوكب الزهرة كيف نتعامل مع الآخرين وأنفسنا عندما نكون مفتونين، يرشدنا عطارد إلى الطريقة التي نتواصل بها وهو مفتاح أي علاقة صحية، ويوجه المشتري حظنا، وهكذا دواليك.. ولكن عندما يتعلق الأمر بأي قرار طويل المدى، فإنّ عبور زحل هو أحد أهم الكواكب التي يجب النظر إليها. سيكون زحل مؤثراً بشكل خاص في ست علامات أبراج معينة في عام 2023، لذا اكتشفي علامات الأبراج التي ستعلن خطوبتها في العام 2023، بحسب موقع "الجميلة":مولودة برج الثورتتمتعين في العام 2023 بظروف وحظوظ وافرة من العام السابق. يشير العام 2023 إلى أنّ حياتك العاطفية ستُصبح أكثر ملاءمة من ذي قبل، خاصة في بداية العام. قد تعلنين خطوبتك رسمياً وذلك لأنك تريدين أن تنتقلي الى مرحلة جديدة فيها الاستقرار والحب والالتزام. تكون مواقع الكواكب في صالحك. لا تقلقي كثيراً. كوني صادقة مع مشاعرك، واكتشفي ما يجعلك سعيدة حقاً.مولودة برج السرطانستؤدي العديد من الظروف المواتية إلى إحداث تغييرات إيجابية على الصعيد العاطفي. العام 2023 هو العام الذي ستكون فيه فرص إعلان خطوبتك مرتفعة جداً . ستستمتعين بحياة حب مستقرة ولكن كوني حذرة في تواصلك وأفعالك. يمكن أن يكون حبك قوياً للغاية، ولكن عليك أن تتعلمي كيفية التعبير عنه.مولودة برج الأسدسيكون هذا العام 2023 مليئاً بالآمال والسعادة. سيكون موقع كوكبي الزهرة والمشتري مناسبين لك في الأشهر الأولى من العام حتى أبريل. إذا كنتِ في علاقة رومانسية بالفعل، فلديك فرصة لإعلان خطوبتك رسمياً.مولودة برج العقربعلى الرغم من أنّ هذا العام مليء بالتحديات بالنسبة لك، إلا أنّ هناك فرصة جيدة لنقل علاقتك الحالية إلى المستوى التالي. احتضني الإحساس بالراحة والقوة الذي يأتي من كوكب المشتري لتحقيق الاستقرار في اختيارات حياتك. يُعتبر العام 2023، مثالي لك خصوصاً في المجال العاطفي. إذا كنت خالية القلب ستجدين الحب وفي حال كنتِ في علاقة حب ستعلنين خطوبتك رسمياً.مولودة برج الدلواستمتعي بالسعادة لأن لديك كل ما يلزم لتحسين كل جانب من جوانب حياتك. أخيراً، ما توقعته سيتحقق. خلال العام 2023 ستعلنين خطوبتك رسمياً. احتضني التغييرات التي ستطرأ على حياتك. لديك العديد من الفرص، كما أنّ المشاعر ستكون في ذروتها.مولودة برج الحوتيدعمك الفلك للمساعدة في تحسين وضعك الشخصي والعاطفي. هناك بعض المشاعر الجيدة التي تأتي في طريقك من كوكب الزهرة، والتي ستمنحك القوة، وستغير حياتك إلى الأبد وللأفضل خصوصاً في المجال العاطفي. قد تواجهين مفاجأة سارة في النصف الثاني من العام 2023. إذا كنت مرتبطة رومانسياً، فأنتِ بصدد تتويج علاقتك بإعلان خطوبتك رسمياً وعيش الاستقرار العاطفي.