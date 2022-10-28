23
o
بيروت
25
o
طرابلس
15
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
25
o
جونية
15
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
15
o
بشري
22
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
"ملك الكوبرا" القاتل يحقق هروبا مرعبا في حديقة حيوان سويدية!
Lebanon 24
28-10-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ظلت حديقة حيوانات سويدية مغلقة بشكل جزئي يوم الثلاثاء بعد ثلاثة أيام من هروب "ملك الكوبرا" وطوله ثمانية أقدام (2,44 م) أمام زوار هائجين مرتعبين. وتم تغيير اسم الثعبان السام، السير فاس - أو "السير هيس" - رسميا إلى "هوديني" إثر انزلاقه من حوضه المائي يوم السبت، بعد أيام فقط من وصوله.
Advertisement
وأكدت حديقة الحيوان أن "الزائرين صوروا الكوبرا تنزلق" من خلال مصباح مثبت، مع آخر تحديث يحذر من أنه "لم يتم الإمساك به بعد".
وعرض أحد المقاطع عبر الإنترنت زائرا مذعورا وهو يسأل: "هل من الآمن أن أكون هنا؟". وأجاب أحد الموظفين بهدوء في المقطع: "لا، لكننا نعمل على ذلك"، بحسب وكالة AFP.
واعترف أحد حراس الثعابين، بو جونسون، لصحيفة Dagens Nyheter السويدية: "من الواضح أننا ارتكبنا خطأ". وقال المدير إن الحديقة ستظل مغلقة حتى تنتهي عملية إيجاد "هوديني" - مع بقاء أجزاء أخرى من حديقة الحيوان، بما في ذلك متجر الهدايا، مفتوحة.
وعلى الرغم من كون الكوبرا أحد أكثر الثعابين فتكا - فقد أصرت حديقة الحيوان على أنه "لا يوجد خطر على الموظفين أو الضيوف".
وصرحت حديقة الحيوان بأن "خطر خروجه يعتبر غير موجود" - مضيفة أنه حتى لو تمكن من الخروج، "لن ينجو من المناخ البارد".
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
وهاب يكشفُ موعد بداية حلّ الأزمة.. وماذا أعلنَ عن رئاسة الجمهورية؟
Lebanon 24
وهاب يكشفُ موعد بداية حلّ الأزمة.. وماذا أعلنَ عن رئاسة الجمهورية؟
07:05 | 2022-10-28
28/10/2022 07:05:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الكهرباء بين 8 و10 ساعات.. اليكم ما أعلنته وزارة الطاقة
Lebanon 24
الكهرباء بين 8 و10 ساعات.. اليكم ما أعلنته وزارة الطاقة
10:37 | 2022-10-28
28/10/2022 10:37:25
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يختصر سنواته الست... لست وجبران و"التيار"من المنظومة الفاسدة
Lebanon 24
عون يختصر سنواته الست... لست وجبران و"التيار"من المنظومة الفاسدة
02:30 | 2022-10-28
28/10/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن دولار "صيرفة".. انتظروا ما سيفعل مصرف لبنان اليوم
Lebanon 24
بشأن دولار "صيرفة".. انتظروا ما سيفعل مصرف لبنان اليوم
08:15 | 2022-10-28
28/10/2022 08:15:24
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية اختلاسٍ كُبرى تهزّ جمعية بارزة في لبنان.. معلومات تكشف التفاصيل!
Lebanon 24
عملية اختلاسٍ كُبرى تهزّ جمعية بارزة في لبنان.. معلومات تكشف التفاصيل!
13:35 | 2022-10-28
28/10/2022 01:35:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:00 | 2022-10-28
"ساعة أبل" تنقذ امرأة من الموت بعد أن حاول زوجها دفنها حية
11:00 | 2022-10-28
القطط أذكى مما تتخيّل... اليكم التفاصيل
09:30 | 2022-10-28
رفضت الزواج منه فصب مياه نار على وجهها.. تفاصيل مأساة الشابة اسراء: "يا ريت قتلني" (صورة)
08:00 | 2022-10-28
شابات من مواليد 6 أبراج سيعلن خطوبتهن في العام 2023.. ماذا عنك؟
05:00 | 2022-10-28
سيدة تعمل "دليفيري"... تعرفوا عليها
02:00 | 2022-10-28
عصافير في حالة من السكر... ما القصة؟
فيديو
انظر كيف تغير لون الملف بيد ريشي سوناك من أحمر لأخضر بثانية.. فيديو يرصد ما حدث
Lebanon 24
انظر كيف تغير لون الملف بيد ريشي سوناك من أحمر لأخضر بثانية.. فيديو يرصد ما حدث
09:30 | 2022-10-26
29/10/2022 01:16:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بكليب جريء.. رقص وغنج وإثارة! (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بكليب جريء.. رقص وغنج وإثارة! (فيديو)
02:47 | 2022-10-26
29/10/2022 01:16:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
14:00 | 2022-10-22
29/10/2022 01:16:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact