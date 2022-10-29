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فارق الحياة في السجدة الأخيرة من صلاة المغرب.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)

Lebanon 24
29-10-2022 | 05:00
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن يظهر لحظات وفاة رجل أربعيني خلال سجوده بالعاصمة عمّان عند صلاة المغرب.

 

فقد وثقت إحدى كاميرات المراقبة في المسجد لحظة سجود المصلين، وبينهم الشاب الذي كان واقفاً عماد العبيدي في أحد الصفوف الخلفية.

 

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A post shared by العربية الأردن (@alarabiya.jordan)


 
 

ولاحظ بعض المصلين أن هناك أمراً ما حصل له، حيث قام أحد المصلين من خلفه ليتفقده وإذ به قد فارق الحياة في السجدة الأخيرة من صلاة المغرب.

 

أما الأغرب، فكان ردة فعل الرجل الموجود إلى جانبه، إذ نظر إليه، ثم عاد وأكمل صلاته وكأن شيئاً لم يكن.

(العربية)

المصدر: العربية

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