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فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!

Lebanon 24
29-10-2022 | 08:00
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أثار المغني ستيف لاسي، الجدل على مواقع التواصل في الولايات المتحدة، بعدما رمى بكاميرا تعود لأحد المعجبين خلال حفلة له بمنطقة نيو أورلينز.

 

فقد أظهرت اللقطات الفنان وهو يستشيط غضباً خلال الحفلة، حيث تناول كاميرا من أحد المعجبين وحطمها على أرضية المسرح وخرج بعدها ولم يكمل الغناء.

 

ولاحقاً نشر تعليقاً عبر حسابه في إنستغرام قائلاً: "شكراً للذين أتوا إلى الحفل من أجل المتعة وليس ليرموا كاميرات علي. لا أدين لأحد باعتذار. كان من الممكن أن يكون رد فعلي أفضل من هذا ولكنني إنسان وأتعلم من أخطائي. أنا لست منتجا أو شخصا آليا".

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A post shared by Steve Lacy (@steve.lacy)


 
 

وصور العديد من الجمهور المغني وهو يخرج من المسرح فجأة بعد إسقاط كاميرا المعجب، حيث كان من المفترض أن يعود لاستكمال الغناء كما فعل في العروض السابقة لكنه لم يفعل هذه المرة.

 

وكان العرض في مسرح Orpheum في نيو أورليانز ليلة الاثنين الماضي جزءاً من جولة لاسي المستمرة لـ Give You The World عبر الولايات، والتي سرعان ما ستتجه إلى المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي في كانون الأول المقبل.

(العربية)

المصدر: العربية

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