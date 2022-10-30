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"ملك الكوبرا"... هكذا تمكن من الهروب

Lebanon 24
30-10-2022 | 00:00
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ظلت حديقة حيوانات سويدية مغلقة بشكل جزئي يوم الثلاثاء بعد ثلاثة أيام من هروب "ملك الكوبرا" وطوله ثمانية أقدام (2,44 م) أمام زوار هائجين مرتعبين.

وتم تغيير اسم الثعبان السام، السير فاس - أو "السير هيس" - رسميا إلى "هوديني" إثر انزلاقه من حوضه المائي يوم السبت، بعد أيام فقط من وصوله.
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وأكدت حديقة الحيوان أن "الزائرين صوروا الكوبرا تنزلق" من خلال مصباح مثبت، مع آخر تحديث يحذر من أنه "لم يتم الإمساك به بعد".

وعرض أحد المقاطع عبر الإنترنت زائرا مذعورا وهو يسأل: "هل من الآمن أن أكون هنا؟". وأجاب أحد الموظفين بهدوء في المقطع: "لا، لكننا نعمل على ذلك"، بحسب وكالة AFP.

واعترف أحد حراس الثعابين، بو جونسون، لصحيفة Dagens Nyheter السويدية: "من الواضح أننا ارتكبنا خطأ".

وقال المدير إن الحديقة ستظل مغلقة حتى تنتهي عملية إيجاد "هوديني" - مع بقاء أجزاء أخرى من حديقة الحيوان، بما في ذلك متجر الهدايا، مفتوحة.

وعلى الرغم من كون الكوبرا أحد أكثر الثعابين فتكا - فقد أصرت حديقة الحيوان على أنه "لا يوجد خطر على الموظفين أو الضيوف".

وصرحت حديقة الحيوان بأن "خطر خروجه يعتبر غير موجود" - مضيفة أنه حتى لو تمكن من الخروج، "لن ينجو من المناخ البارد".

وحتى ذلك الحين، استخدم الموظفون الدقيق لتتبع حركات الثعبان، والفخاخ اللاصقة للقبض عليه، والكاميرات الخاصة لرؤية الزوايا والشقوق الأصغر، حسبما أفادت AFP." نيويورك بوست"


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