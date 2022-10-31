

يبدأ نهارك بنوع من الرتابة والضجر ولاشيء جديد بل عمل وروتين وتكون ملتزم بمواعيدك.. بانتقال القمر للدلو عصراً لديك حالة إيجابيّة فيها الكثير من التفاؤل ..قد تحدث مفاجآت وتطورات جديدة كما تميل للتحررّ وتتواصل مع الأصدقاء و تهتمّ بالأمور الترفيهيّة .

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الثور

إنّه يوم جيّد بشكل عامّ وخلال النهار تجد الفرص وتنجح باستغلالها وتتوفق بالسفر وبنواحي دراسية.. بوقت العصر تشعر بحاجة للتخطيط لأمور العمل والمستقبل ومراجعة بعض القرارات.. تكون أفكارك متحررة ويبدو بأنّ نجمك محبوب وبإمكانك القيام بمبادرات فلا تهتمّ لبعض الحاسدين .



الجوزاء

يومك يبدأ عاديّ ورتيب ويميل حدسك للسلبية ثمّ يتصاعد الحظ تدريجيّاً وبفترة العصر تكون بحالة مزاجية نقيض ماكنت عليه وخاصّة أنّك ستقبل على مرحلة مهمّة لتغييرات كثيرة ..إنّ التطلّعات متفائلة متحرّرة مع انتقال القمر للدلو ..و بإمكانك أن تجددّ بحياتك وتخطط للسفر أو قضاء إجازة .



السرطان

بداية اليوم ومروراً بفترة الظهيرة والعصر أمورك أكثر من جيّدة وغالباً لديك فرص وفوائد متعددة ..بانتقال القمر للدلو قد يكون هناك بعض التعب وخاصّة بفترة المساء ويكون حدسك سلبيّ.. هذا مجرّد عارض مؤقت باستطاعتك التغلّب على ذلك وأنصحك بأن تتواجد مع أشخاص إيجابييّن ..قد تحصل على فوائد ماديّة بلا تعب.



الأسد

يبدأ يومك بكثير من المسؤوليات المتعبة وتتراكم أعمالك الروتينيّة لكن نشاطك يسعفك بانجاز ماعليك ..بعد انتقال القمر للدلو عصراً بإمكانك أن تقوم بنشاطات اجتماعية وتجديد.. فترة ملائمة لتحسين وضعك مثل شراكة وعمل ومهنة وبأمور ماديّة مايعني الحال أفضل من الأيام السابقة حيث تشعر بنشاط وحيويّة وتفاؤل .



العذراء

يومك جيّد ببدايته وخلال النهار وهو مناسب للتسوّق والحياة الاجتماعية وبإمكانك أن تتكل على الحظ ..مع حلول وقت العصر ورغم الوضع الجديد والانشغال بالأعمال الروتينية تكون راضٍ عن الوضع العام وعن مجريات الأمور ..يعطيك الفلك حافزاً لأن تثبت نفسك ..انتبه مساءً من التوتّر الذي يؤثّر على صحتك. الحمليبدأ نهارك بنوع من الرتابة والضجر ولاشيء جديد بل عمل وروتين وتكون ملتزم بمواعيدك.. بانتقال القمر للدلو عصراً لديك حالة إيجابيّة فيها الكثير من التفاؤل ..قد تحدث مفاجآت وتطورات جديدة كما تميل للتحررّ وتتواصل مع الأصدقاء و تهتمّ بالأمور الترفيهيّة .الثورإنّه يوم جيّد بشكل عامّ وخلال النهار تجد الفرص وتنجح باستغلالها وتتوفق بالسفر وبنواحي دراسية.. بوقت العصر تشعر بحاجة للتخطيط لأمور العمل والمستقبل ومراجعة بعض القرارات.. تكون أفكارك متحررة ويبدو بأنّ نجمك محبوب وبإمكانك القيام بمبادرات فلا تهتمّ لبعض الحاسدين .الجوزاءيومك يبدأ عاديّ ورتيب ويميل حدسك للسلبية ثمّ يتصاعد الحظ تدريجيّاً وبفترة العصر تكون بحالة مزاجية نقيض ماكنت عليه وخاصّة أنّك ستقبل على مرحلة مهمّة لتغييرات كثيرة ..إنّ التطلّعات متفائلة متحرّرة مع انتقال القمر للدلو ..و بإمكانك أن تجددّ بحياتك وتخطط للسفر أو قضاء إجازة .السرطانبداية اليوم ومروراً بفترة الظهيرة والعصر أمورك أكثر من جيّدة وغالباً لديك فرص وفوائد متعددة ..بانتقال القمر للدلو قد يكون هناك بعض التعب وخاصّة بفترة المساء ويكون حدسك سلبيّ.. هذا مجرّد عارض مؤقت باستطاعتك التغلّب على ذلك وأنصحك بأن تتواجد مع أشخاص إيجابييّن ..قد تحصل على فوائد ماديّة بلا تعب.الأسديبدأ يومك بكثير من المسؤوليات المتعبة وتتراكم أعمالك الروتينيّة لكن نشاطك يسعفك بانجاز ماعليك ..بعد انتقال القمر للدلو عصراً بإمكانك أن تقوم بنشاطات اجتماعية وتجديد.. فترة ملائمة لتحسين وضعك مثل شراكة وعمل ومهنة وبأمور ماديّة مايعني الحال أفضل من الأيام السابقة حيث تشعر بنشاط وحيويّة وتفاؤل .العذراءيومك جيّد ببدايته وخلال النهار وهو مناسب للتسوّق والحياة الاجتماعية وبإمكانك أن تتكل على الحظ ..مع حلول وقت العصر ورغم الوضع الجديد والانشغال بالأعمال الروتينية تكون راضٍ عن الوضع العام وعن مجريات الأمور ..يعطيك الفلك حافزاً لأن تثبت نفسك ..انتبه مساءً من التوتّر الذي يؤثّر على صحتك.



يبدأ صباحك ببعض الهموم العائلية وخلال النهار عندك مسؤوليات ومصاريف ولكن الأمور تصبح أفضل بكثير عند العصر وتشعر بالتحررّ و بالإرتياح وانعدام الهموم وستجد الحلول لأي مشكلة ..بعد أيام من التعب تستقر أحوالك الشخصيّة وتعيش اللحظة وأنت مطمئنّ.





العقرب

لديك ظروف جيّدة فترة الصباح والظهر و لغاية العصر بإمكانك خلالها أن تحرز نجاحاً وتتألّق اجتماعيّاً وتكون محبوب وسط محيطك وأصدقاء مقربين منك.. إذا فكرت أن تبادر بشيء سوف يلقى قبول ..ابتداءً من فترة العصر ربما تشغلك هموم و مشاكل عائليّة أو مصاريف إضافية ..بناحية ثانية لديك الحظوظ من الزهرة فتزداد مواردك الماديّة .



القوس

لديك تطور جديد بحياتك الشخصية والمهنية بسبب المشتري واقترانه قريباً بنجوم مهمة حيث يقدّم لك حظوظ استثنائيّة بنواحي العاطفة والمهنة والمال وتوقيع أوراق وسفر وشراكة وسواهم ..كذلك تستفيد من تواجد القمر بالدلو حيث تبدأ فترة رائعة ابتداءً من العصر وتعيش أجواء جديدة مفرحة وتنشط اجتماعيّاً وبتنقلاتك وتميل للإهتمام بعلاقاتك الشخصيّة ..فترة جيّدة للتواصل والتنقل وللعلاقات العامة .



الجدي

يومك بشكل عام جيّد منذ الصباح حيث يستمرّ القمر بتواجده لديك لغاية العصر ويعطيك حلول كثيرة وفرص متعددة وجاذبيّة وارتياح عامّ وحتى انتقال القمر للدلو تكون عندك مرحلة جديدة وايجابيّة فيها تطورات تخص المستقبل والمال ..بقيّة يومك للراحة والترفيه فقط انتبه لمصروف إضافي ولو كان هناك مردود جيد لاتشتري الكثير من الكماليات.. هذه الفترة مناسبة للأمور الصحيّة والعاطفية.



الدلو

تتصاعد حظوظك بهذا اليوم تدريجيّاً.. بفترة الصباح تكون بمزاج متقلّب غير مريح و انتبه لنفقات إضافية واحذر أن تبدأ عمل مهمّ بين الصباح ولغاية الظهيرة ..ينتقل القمر عندك عصراً ليعطيك إحساس داخلي جيّد ومريح والكثير من الجاذبيّة والحضور وارتياح نفسيّ و يخلق لديك شعور بحب للحياة وتميل للاهتمام بمظهرك.. يقترن القمر لديك بمنزلة سعد السعود حظوظ بكل شيء فيه خير لك . الميزانيبدأ صباحك ببعض الهموم العائلية وخلال النهار عندك مسؤوليات ومصاريف ولكن الأمور تصبح أفضل بكثير عند العصر وتشعر بالتحررّ و بالإرتياح وانعدام الهموم وستجد الحلول لأي مشكلة ..بعد أيام من التعب تستقر أحوالك الشخصيّة وتعيش اللحظة وأنت مطمئنّ.العقربلديك ظروف جيّدة فترة الصباح والظهر و لغاية العصر بإمكانك خلالها أن تحرز نجاحاً وتتألّق اجتماعيّاً وتكون محبوب وسط محيطك وأصدقاء مقربين منك.. إذا فكرت أن تبادر بشيء سوف يلقى قبول ..ابتداءً من فترة العصر ربما تشغلك هموم و مشاكل عائليّة أو مصاريف إضافية ..بناحية ثانية لديك الحظوظ من الزهرة فتزداد مواردك الماديّة .القوسلديك تطور جديد بحياتك الشخصية والمهنية بسبب المشتري واقترانه قريباً بنجوم مهمة حيث يقدّم لك حظوظ استثنائيّة بنواحي العاطفة والمهنة والمال وتوقيع أوراق وسفر وشراكة وسواهم ..كذلك تستفيد من تواجد القمر بالدلو حيث تبدأ فترة رائعة ابتداءً من العصر وتعيش أجواء جديدة مفرحة وتنشط اجتماعيّاً وبتنقلاتك وتميل للإهتمام بعلاقاتك الشخصيّة ..فترة جيّدة للتواصل والتنقل وللعلاقات العامة .الجدييومك بشكل عام جيّد منذ الصباح حيث يستمرّ القمر بتواجده لديك لغاية العصر ويعطيك حلول كثيرة وفرص متعددة وجاذبيّة وارتياح عامّ وحتى انتقال القمر للدلو تكون عندك مرحلة جديدة وايجابيّة فيها تطورات تخص المستقبل والمال ..بقيّة يومك للراحة والترفيه فقط انتبه لمصروف إضافي ولو كان هناك مردود جيد لاتشتري الكثير من الكماليات.. هذه الفترة مناسبة للأمور الصحيّة والعاطفية.الدلوتتصاعد حظوظك بهذا اليوم تدريجيّاً.. بفترة الصباح تكون بمزاج متقلّب غير مريح و انتبه لنفقات إضافية واحذر أن تبدأ عمل مهمّ بين الصباح ولغاية الظهيرة ..ينتقل القمر عندك عصراً ليعطيك إحساس داخلي جيّد ومريح والكثير من الجاذبيّة والحضور وارتياح نفسيّ و يخلق لديك شعور بحب للحياة وتميل للاهتمام بمظهرك.. يقترن القمر لديك بمنزلة سعد السعود حظوظ بكل شيء فيه خير لك .

الحوت

نهارك يبدأ كما تريد وأكثر ..حيث تكون راضٍ عن نفسك وعن حياتك وتشعر بجمال كل ماحولك وكأنك متحررّ بفضاء جميل.. لكن خلال انتقال القمر للدلو بفترة العصر هناك ما سيزعجك فتميل للكآبة والحدس سلبيّ عكس مابدأتَ به يومك.. لاتبالغ بالقلق فالزوايا الفلكية مثل سمة المشتري لصالحك والتي تعطيك فرص مضمونة ..لكن نفسيّاً تتأثّر بقمر الدلو حيث يراودك شعور بخيبة الأمل فتحب العزلة وتتذكّر الماضي .