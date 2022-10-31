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منوعات
ديزني تعلن عن برنامج حافل بمناسبة مئويتها الأولى عام 2023
Lebanon 24
31-10-2022
|
06:00
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أعلنت استوديوهات "ديزني" الهوليوودية في لندن، الخميس، عن سلسلة أحداث ستقيمها في أوروبا العام المقبل، بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لإطلاقها، مع برنامج يضم حفلة ستشهد أداء أشهر المقطوعات الموسيقية في تاريخ الشركة.
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وقالت نيكول مورس، نائبة رئيس قسم استراتيجيات العلامة التجارية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في "وولت ديزني كومباني"، خلال تقديم الأحداث المرتقبة للذكرى المئوية: "خلال الأعوام الـ 100 الماضية، شهدنا على تغير ديزني، بدءاً من إنتاجها أول أفلام الرسوم المتحركة الصوتية (مع فيلم لشخصية ميكي ماوس سنة 1928)، وصولاً إلى تقديمها حالياً منصة ديزني بلاس لخدمات البث التدفقي".
وتقيم ديزني للمناسبة جولة أوروبية لفرقة "هوليوود ساوند أوركسترا" التي ستعزف بعضاً من أشهر المقطوعات في تاريخ الاستوديوهات، بينها "الجميلة والوحش" و"ماري بوبنز" و"إنكانتو"، فضلاً عن مقطوعات من عالم "بيكسار" و"ستار وورز" و"مارفل".
وأعلنت الاستوديوهات في بيان إلى أن "ديزني ستوجه طوال عام 2023، تحية إلى الشخصيات والقصص من هذا القرن المذهل الأول، وستقدم برنامجاً احتفالياً يحمل اسم "ديزني 100".
وفي 16 أكتوبر 1923، أسس والت ديزني شركة "ديزني براذرز كارتون ستوديو"، أول استوديوهاته للرسوم المتحركة، وبعدها عرفت الشركة، التي ابتكرت خصوصاً شخصية "بامبي"، تنويعاً كبيراً في أنشطتها، بما يشمل مجمعات ترفيهية ومنصة للبث التدفقي.
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