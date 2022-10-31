Advertisement

منوعات

ديزني تعلن عن برنامج حافل بمناسبة مئويتها الأولى عام 2023

Lebanon 24
31-10-2022 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1005949-638028031774521344.jpg
Doc-P-1005949-638028031774521344.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت استوديوهات "ديزني" الهوليوودية في لندن، الخميس، عن سلسلة أحداث ستقيمها في أوروبا العام المقبل، بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لإطلاقها، مع برنامج يضم حفلة ستشهد أداء أشهر المقطوعات الموسيقية في تاريخ الشركة.
Advertisement

وقالت نيكول مورس، نائبة رئيس قسم استراتيجيات العلامة التجارية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في "وولت ديزني كومباني"، خلال تقديم الأحداث المرتقبة للذكرى المئوية: "خلال الأعوام الـ 100 الماضية، شهدنا على تغير ديزني، بدءاً من إنتاجها أول أفلام الرسوم المتحركة الصوتية (مع فيلم لشخصية ميكي ماوس سنة 1928)، وصولاً إلى تقديمها حالياً منصة ديزني بلاس لخدمات البث التدفقي".

وتقيم ديزني للمناسبة جولة أوروبية لفرقة "هوليوود ساوند أوركسترا" التي ستعزف بعضاً من أشهر المقطوعات في تاريخ الاستوديوهات، بينها "الجميلة والوحش" و"ماري بوبنز" و"إنكانتو"، فضلاً عن مقطوعات من عالم "بيكسار" و"ستار وورز" و"مارفل".

وأعلنت الاستوديوهات في بيان إلى أن "ديزني ستوجه طوال عام 2023، تحية إلى الشخصيات والقصص من هذا القرن المذهل الأول، وستقدم برنامجاً احتفالياً يحمل اسم "ديزني 100".

وفي 16 أكتوبر 1923، أسس والت ديزني شركة "ديزني براذرز كارتون ستوديو"، أول استوديوهاته للرسوم المتحركة، وبعدها عرفت الشركة، التي ابتكرت خصوصاً شخصية "بامبي"، تنويعاً كبيراً في أنشطتها، بما يشمل مجمعات ترفيهية ومنصة للبث التدفقي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:00 | 2022-10-31
09:00 | 2022-10-31
07:40 | 2022-10-31
03:00 | 2022-10-31
00:00 | 2022-10-31
15:00 | 2022-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website