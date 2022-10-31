عدم جواز نشر الصور والاختلاط بالواتساب.. داعية يثير جدلا بفتاواه

أثار الداعية عثمان الخميس انقساما في الشارع الكويتي بين مؤيد ومعارض لأحاديث جدلية أطلقها مؤخرا.



وفي حديثٍ جديد أطلق الداعية جدلاً واسعاً في أوساط عديدة داخل البلاد وخارجها، بعد أن تحدّث خلال بث متلفز عبر قناة كويتية، حول مشروعية جواز نشر النساء لصورهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: "لا يجوز للنساء أن يضعن صورهن هكذا سواء مكشوفة الشعر أو مغطاة الشعر".

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وبحسب ما أوردته "الشرق الأوسط"، أفتى الداعية في مناسبة سابقة بعدم جواز استخدام "الفلتر" لتصفية الصور وتعديلها عند تصوير الوجه عبر تطبيقات الهاتف المحمول.



كما عبّر عن عدم تأييده للدراسة في الخارج بالنسبة للنساء، فضلاً عن الفتوى التي لاقت صدى أوسع عندما حرّم الخميس قبل أشهر الاختلاط بين الشباب والفتيات ضمن مجموعات تطبيق "واتساب"، قائلاً إنه "لا يجوز الاختلاط بين طلبة الجامعة الشباب والفتيات عبر مجموعات (واتساب) التي يتم إنشاؤها بغرض الدراسة". واشتهر الخميس أخيراً من خلال انتشار مقاطع فيديو عديدة، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً في الكويت وأوساط إسلامية، تناول فيها مسائل فقهية لا تعدو ذات أهمية بحسب متابعين. إلا أن الخميس حرص على تناولها في أكثر من مناسبة خلال ظهوره الأسبوعي المتلفز.وبحسب ما أوردته "الشرق الأوسط"، أفتى الداعية في مناسبة سابقة بعدم جواز استخدام "الفلتر" لتصفية الصور وتعديلها عند تصوير الوجه عبر تطبيقات الهاتف المحمول.كما عبّر عن عدم تأييده للدراسة في الخارج بالنسبة للنساء، فضلاً عن الفتوى التي لاقت صدى أوسع عندما حرّم الخميس قبل أشهر الاختلاط بين الشباب والفتيات ضمن مجموعات تطبيق "واتساب"، قائلاً إنه "لا يجوز الاختلاط بين طلبة الجامعة الشباب والفتيات عبر مجموعات (واتساب) التي يتم إنشاؤها بغرض الدراسة".

ولاقت فتاوى وتصريحات الخميس المثيرة للجدل بشكل دوري، تداولاً واسعاً في المجتمع الكويتي، وأظهر كثير من المغردين وروّاد التواصل الاجتماعي تأييداً لافتاً لهذا الطرح، مقابل الاعتراض على من يخالفه أو ينتقده، كما لاقت أيضا استهجانا من آخرين ورفضا لهذه الفتاوى.



وفي الأثناء انبرت دار الإفتاء للتعليق على المسألة الفقهية التي أثارت الجدل مع فتوى الداعية الخميس، لتؤكّد رداً على استفسارات بأنه "يجوز للمرأة استخدام صورها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي".