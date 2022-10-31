23
o
بيروت
24
o
طرابلس
6
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
23
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
أسد يتجول وسط أحياء سكنية.. وفيديو لمطاردة مثيرة!
Lebanon 24
31-10-2022
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكنت قوات الشرطة في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة من الإمساك بأسد جبلي بعد مطاردة استمرت ساعات، استخدمت خلالها سهام على الحيوان لتهدئته.
وتلقت شرطة منطقة "غرينتا غرين واي" في لوس أنجلوس بلاغا الخميس الماضي، يفيد برؤية أسد جبلي في المنطقة السكنية.
Advertisement
وكإجراء احترازي، أغلقت الشرطة مدرسة "برينت وود ساينس" الابتدائية القريبة من المنطقة، واستدعي رجال هيئة الحياة البرية في كاليفورنيا.
وبعد مطاردة طويلة، تمكّن العاملون في الهيئة من القبض على الأسد بعد رميه بالسهام المهدئة ثلاث مرات، حسبما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء.
ووفق مسؤول بهيئة الحياة البرية، فإنه سيتم نقل الأسد إلى محمية غابة لوس أنجلوس الوطنية.
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة عاجلة عن الكهرباء.. ماذا سيحصل ظُهراً؟
Lebanon 24
معلومة عاجلة عن الكهرباء.. ماذا سيحصل ظُهراً؟
06:15 | 2022-10-31
31/10/2022 06:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الدولار.. هذا ما سيفعله مصرف لبنان اليوم
Lebanon 24
بشأن الدولار.. هذا ما سيفعله مصرف لبنان اليوم
06:45 | 2022-10-31
31/10/2022 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهمّ عن الكهرباء... هذا ما سيحصل غداً بشأن التعرفة الجديدة
Lebanon 24
خبر مهمّ عن الكهرباء... هذا ما سيحصل غداً بشأن التعرفة الجديدة
10:32 | 2022-10-31
31/10/2022 10:32:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ثغرة أمنيّة كادت تُهدّد عون يوم أمس.. ماذا جرى؟
Lebanon 24
ثغرة أمنيّة كادت تُهدّد عون يوم أمس.. ماذا جرى؟
07:15 | 2022-10-31
31/10/2022 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لكل من يرغب بشراء سيارة جديدة.. "الدفع عالـ 1500"
Lebanon 24
لكل من يرغب بشراء سيارة جديدة.. "الدفع عالـ 1500"
04:15 | 2022-10-31
31/10/2022 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
15:00 | 2022-10-31
طالب لم يتخرّج يربح آلاف الدولارات شهرياً... ما سرّ نجاحه؟
09:00 | 2022-10-31
زوجة رئيس هذا البلد تنتخب "ببلوزة" عليها العلم الإسرائيلي!
07:40 | 2022-10-31
توقّعت حصول مأساة مباشرة على الهواء... شاهدوا ماذا قالت ليلى عبداللطيف! (فيديو)
06:00 | 2022-10-31
ديزني تعلن عن برنامج حافل بمناسبة مئويتها الأولى عام 2023
03:00 | 2022-10-31
مياه شاطئ بريطاني تحولت للون البني.. اليكم ما جرى (فيديو)
00:00 | 2022-10-31
برجك اليوم
فيديو
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
04:24 | 2022-10-31
31/10/2022 21:42:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
09:00 | 2022-10-29
31/10/2022 21:42:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
05:39 | 2022-10-29
31/10/2022 21:42:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact