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أسد يتجول وسط أحياء سكنية.. وفيديو لمطاردة مثيرة!

Lebanon 24
31-10-2022 | 12:00
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تمكنت قوات الشرطة في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة من الإمساك بأسد جبلي بعد مطاردة استمرت ساعات، استخدمت خلالها سهام على الحيوان لتهدئته.

وتلقت شرطة منطقة "غرينتا غرين واي" في لوس أنجلوس بلاغا الخميس الماضي، يفيد برؤية أسد جبلي في المنطقة السكنية.
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وكإجراء احترازي، أغلقت الشرطة مدرسة "برينت وود ساينس" الابتدائية القريبة من المنطقة، واستدعي رجال هيئة الحياة البرية في كاليفورنيا.

وبعد مطاردة طويلة، تمكّن العاملون في الهيئة من القبض على الأسد بعد رميه بالسهام المهدئة ثلاث مرات، حسبما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

ووفق مسؤول بهيئة الحياة البرية، فإنه سيتم نقل الأسد إلى محمية غابة لوس أنجلوس الوطنية.
 
 
 
 
(سكاي نيوز)
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