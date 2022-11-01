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ربح "اليانصيب" وأخفى الموضوع عن عائلته... ما القصة؟

Lebanon 24
01-11-2022 | 00:16
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يخفي مواطن صيني عن زوجته وابنه أنه ربح 30 مليون دولار في اليانصيب.

وتشير Asia Oneـ إلى أنه وفقا لتوضيح الرجل، يخشى أن يجعلهم هذا المبلغ كسالى ومتغطرسين.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، لقب عائلة هذا الرجل لي، وبعد أن استلم مبلغ المال الذي ربحه، تبرع بجزء منه إلى المؤسسات الخيرية. ومن أجل عدم الكشف عن هويته، ارتدى زيا يخفي شكله وملامحه.
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ويقول: "لم أخبر زوجتي وابني بأني ربحت هذا المبلغ. لأني أخشى أن يشعروا بتفوقهم على الآخرين، والتوقف عن العمل الجاد والدراسة".

ويضيف لي، أنا أشتري دائما تذاكر اليانصيب، ولكني لم أحلم يوما ما بربح مثل هذا المبلغ الكبير. ولم يحدد لي كيف سيتصرف بالمبلغ.

ويقول: "لم أقرر بعد، وأحتاج بعض الوقت للتفكير وتحديد كيفية التصرف بهذا المبلغ"."gazeta.ru"


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