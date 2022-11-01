محمية الأزرق بالأردن... واحدة من أفضل الوجهات السياحية

متنقلا بين الواحات المائية الغنية بأسماك السرحان النادرة والطيور الموسمية المهاجرة وجاموس الماء المستوطن والغابات الشجرية والعشبية الكثيفة يمضي حازم الحريشة يومه في محمية الأزرق الصحراوية في البادية الشرقية الأردنية.
ويتفقد الحريشة المحمية بشكل يومي كما يتفقد عائلته، يحفظ أركانها الأربعة الممتدة على مساحة 74 كيلومترا مربعا، يحفظ أسماء وأشكال الطيور المقيمة بالمحمية، وينتظر كل ربيع وخريف زوار المحمية من أسراب الطيور المهاجرة شمالا أو جنوبا، يقدم لها الطعام والمُقام في محميته خلال زيارتها.
وتتوسط محمية الأزرق المائية رمال البادية الشرقية الأردنية المحاذية للحدود مع السعودية، وهي عبارة عن مسطحات مائية تشكلت بفعل ينابيع المياه الجوفية العذبة، بما يعرف بمنطقة "قاع الأزرق"، وتغذيها مياه الأمطار عبر الأودية من المناطق المجاورة، بسبب انخفاضها عن مستوى تلك المناطق.
وأعلنت منظمة المواقع الخضراء العالمية خلال مؤتمرها الأخير في اليونان حصول محمية الأزرق المائية على جائزة مميزة باعتبارها واحدة من "أفضل 100 موقع مستدام في العالم"، وتمثل الجائزة اعترافا دوليا بدور الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في إدارة المحميات وتكريس دورها الإقليمي والدولي في حماية الطبيعة.
استدامة رغم شح المياه
تأسست المحمية عام 1978 بوجود واحات مياه منطقة الأزرق، إلّا أن تلك الواحات واجهت خطر الجفاف نتيجة استخدام مياهها للشرب والزراعة والسياحة والصناعة وغيرها وفقدان مصادر مائية لتغذية تلك الواحات، يقول مدير المحمية حازم الحريشة.
ويضيف الحريشة للجزيرة نت أن عام 1994 شهد توقيع اتفاقية بين الجمعية الملكية لحماية الطبيعة والحكومة الأردنية لإحياء واستدامة المحمية، وذلك من خلال تزويدها بمياه جوفية بمعدل سنوي يصل إلى مليوني متر مكعب من المياه.
إلّا أن الكميات المزودة للمحمية تتراوح بين 500-600 ألف متر مكعب سنويا، وضمن هذه الكمية المائية تمكنت الجمعية من استعادة 10% من الواحة المائية، ومنذ ذلك الحين عادت الحياة البرية والغطاء النباتي المتنوع للمحمية، ويعمل في المحافظة على المحمية وديمومتها نحو 39 موظفا، وعلى مدار 24 ساعة باليوم.
ووفق مختصين فإن الحفاظ على المحمية المائية واستدامتها يشكل "قصة نجاح" في ظل شح المياه الذي يعاني منه الأردن، ووقوع المحمية بمنطقة صحراوية حارة تتعرض مياهها للتبخر صيفا، وتجاورها مزارع كانت تعتمد على سحب مياهها للزراعة.