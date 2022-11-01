Advertisement

منوعات

الجيل الجديد يعاني من عدم الاستقرار... دراسة تسلط الضوء

Lebanon 24
01-11-2022 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1006267-638028837041454638.jpg
Doc-P-1006267-638028837041454638.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذّرت دراسة أميركية جديدة من أن جيل ما بعد الألفية، أي فئة الشباب اليوم، يستبعدون إمكانية امتلاك منزل، ويشعرون بعدم الاستقرار المالي على المدى الطويل، كما أنهم يتوقعون استمرار عدم الاستقرار الوظيفي الحالي، مع التقدم في العمر.. فما أسباب هذه الاتجاهات المتوقعة لجيل ما بعد الألفية؟
Advertisement

 خلصت دراسة أميركية إلى أن أعضاء جيل زد أو جيل ما بعد الألفية يستبعدون خطوة امتلاك منزل على الإطلاق، وقد يشعرون بعدم الاستقرار المالي على المدى الطويل.

ويقول ما يقرب من ربع الأميركيين من "جيل زد"، إنهم لن يكونوا قادرين على وضع ما يكفي من مدخرات التقاعد جانبا.

مقارنةً بمتوسط نحو 16 في المئة عبر الأجيال السابقة، لا يتوقع ما يصل إلى 59 في المائة من أعضاء جيل الشباب الحالي امتلاك منزل في أي مرحلة من حياتهم، أي ما يقرب من ضعف متوسط الأجيال.

وبالنسبة للشباب الأميركيين الذين يدخلون القوة العاملة في فترة الجائحة، فإن عدم اليقين بشأن المستقبل المالي يتحول بسرعة إلى أسلوب حياة، وذلك بسبب الركود العالمي المحتمل.

ويرجّح معدو الدراسة أن هذه الإحصاءات يمكن تفسيرها على أنها اتجاهات شائعة للشباب في أي عصر، لكنها أشارت أيضا إلى حقيقة أكثر كآبة.

إذ أضاف الخبراء أن التفسير الأكثر تشاؤما، هو أن الشباب يتوقعون استمرار عدم الاستقرار الوظيفي الحالي وانعدام الأمن المالي، مع التقدم في العمر.

من جهة أخرى، قد يعكس خوف جيل زد من ضعف الاستقرار المالي قدرا أكبر من التشاؤم واليأس مما شهدته الأجيال الأخرى، وفقا للخبراء."سكاي نيوز عربية" 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:11 | 2022-11-01
03:00 | 2022-11-01
00:16 | 2022-11-01
00:00 | 2022-11-01
17:00 | 2022-10-31
15:00 | 2022-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website