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منوعات
نشر تدوينة ومات... إليكم التفاصيل حول ظروف وفاة الشاب محمد! (صورة)
Lebanon 24
01-11-2022
|
08:11
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توفي الشاب المصري محمد العبسي البالغ من العمر 35 عاماً، إثر وعكة صحية تعرّض لها الأسبوع الماضي.
وبينما أوصى الطبيب للشاب بالراحة التامة نتيجة حالته الصحية مؤكداً حاجته لتدخل طبي عاجل، رفض صاحب عمله مساعدته بأي طريقة، وذلك وفقا لتدوينة نشرها الراحل عبر حسابه في فيسبوك قبل 3 أيام من وفاته.
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وشرح الشاب مأساة معاناته مع المرض، شاكياً من سوء معاملة رب عمله له وعدم مراعاته ظروفه.
وأشار الراحل إلى أنه طلب من رب العمل منحه جزءا من راتبه ليتمكن من شراء الدواء، ليستهتر الأخير بحالته.
كما كشف أن الطبيب أوصى له بالراحة، خصوصا وأن طبيعة عمله شاقة جداً، إلا أن ربّ عمله كان غير مبال بذلك إطلاقاً.
وفي غضون 3 أيام من نشر قصته، توفي العبسي بعد فشله في توفير أموال لإجراء الكشف الطبي والإشعاعات اللازمة.
في حين أثارت الواقعة غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات هائلة لتصرف صاحب العمل وقساوة قلبه، وفق ما قيل.
(العربية)
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