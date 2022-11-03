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منوعات
واقعة جديدة تثير الرعب... ضبط شخص يسلخ حماراً
Lebanon 24
03-11-2022
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تداول رواد التواصل في مصر فيديو لواقعة صادمة حيث تمكن أهالي محافظة القليوبية من ضبط رجل يقوم بسلخ حمار في ترعة ما أثار الرعب والمخاوف من استخدام هذه اللحوم للبيع.
فيما تجمع الأهالي للإمساك بالرجل وتصوير الواقعة بالفيديو، حيث تمكنوا من منعه من الهروب حتى وصول الشرطة.
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وأثارت الواقعة الذعر مجدداً والمخاوف من تسلل مثل هذه اللحوم للبيع للمواطنين، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم وما يسببه ذلك من خطورة كبيرة.
(العربية)
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