23
o
بيروت
24
o
طرابلس
6
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
23
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
شابة ترث 4 مليارات دولار وتريد التخلص منها بالكامل!
Lebanon 24
02-11-2022
|
17:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ورثت الشابة الألمانية "مارلين إنجلهورن" أكثر من 4 مليارات دولار، غير أنها "منزعجة للغاية" من الثروة وتريد التخلص منها بالكامل.
بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، فقد ورثت إنجلهورن (30 عاما) عن جدتها تراودل إنجلهورن فيشياتو، التي توفيت مؤخرا، أكثر من 4 مليارات دولار من شركة كيميائيات تابعة للعائلة منذ قرون.
Advertisement
لكن الشابة التي تعيش في النمسا حيث لا يوجد ضرائب على الميراث، تقول إن السيناريو الأفضل بالنسبة لها أن تدفع 90% من هذه الأموال إلى الضرائب. وألغت النمسا قوانين ضريبة الميراث بالكامل في عام 2008.
وقالت إنجلهورن لصحيفة "نيويورك تايمز" إن العديد من الأشخاص تواصلوا معها لطلب المساعدة المالية بعد تصريحاتها بخصوص ميراثها، لكنها تعتقد أنه يجب على الدولة أن تقرر كيفية إعادة توزيع ثروتها من خلال الضرائب بدلاً من أن يكون ذلك هو قرارها.
والشابة الألمانية هي مؤسسة مشاركة في مجموعة تسمى "تاكس مي ناو"، وهي مبادرة أطلقها أثرياء تحت شعار "مليونيرات من أجل الإنسانية" يريدون إعادة توزيع أموال الأغنياء عبر فرض ضرائب أعلى عليهم في ألمانيا والنمسا.
وأكدت إنجلهورن في تصريحات سابقة أنها "تؤمن أن لا أحد يجب أن يمتلك هذا القدر من القوة والأموال المعفاة من الضرائب".
وتسعى إنجلهورن إلى فرض ضرائب عالية على الأموال الموروثة، لأنها ترى أن "الوريث لم يكسبها بعرق جبينه، بالتالي يجب أن يتم توزيعها ديمقراطيا".
وتقول إنجلهورن التي ترعرعت داخل قصر في فيينا، إنها "نتاج مجتمع غير متكافئ.. وعاشت حياة بامتيازات جعلت رؤيتها للعالم ضيقة للغاية"، ثم اكتسبت مبادئها هذه خلال حياتها الجامعية.
وتقدر ثروة عائلة إنجلهورن الصافية بنحو 4.2 مليارات دولار، وفق فوربس (Forbes)، وجاءت من تأسيس فريدريك إنجلهورن لشركة الكيميائيات "بي إيه إس إف" (BASF) في عام 1865.
(الجزيرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطوة من المصارف بشأن الدولار.. إليكم ما قد يحصُل
Lebanon 24
خطوة من المصارف بشأن الدولار.. إليكم ما قد يحصُل
04:15 | 2022-11-02
02/11/2022 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة نجل فنان شهير غرقاً (صورة)
Lebanon 24
وفاة نجل فنان شهير غرقاً (صورة)
08:20 | 2022-11-02
02/11/2022 08:20:35
Lebanon 24
Lebanon 24
حداد على ماغي محمود
Lebanon 24
حداد على ماغي محمود
06:42 | 2022-11-02
02/11/2022 06:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري لن يُلدغ من الجحر مرتين وعون: "لا أحد يمكنه ان يشطبني"
Lebanon 24
الحريري لن يُلدغ من الجحر مرتين وعون: "لا أحد يمكنه ان يشطبني"
06:00 | 2022-11-02
02/11/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال الرئيس الجزائري لميقاتي بعد إنتهاء كلمته؟
Lebanon 24
ماذا قال الرئيس الجزائري لميقاتي بعد إنتهاء كلمته؟
09:51 | 2022-11-02
02/11/2022 09:51:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
03:00 | 2022-11-03
هل تذكرون "الراديو التقليدي"؟... هذا البلد لا يتخلى عنه
00:31 | 2022-11-03
"بيع المسابح"... مهنة تراثية تتحدى الزمن
00:17 | 2022-11-03
أكلت حبة مكسرات قبل شرائها... اليكم ما حصل معها
00:00 | 2022-11-03
برجك اليوم
00:00 | 2022-11-03
واقعة جديدة تثير الرعب... ضبط شخص يسلخ حماراً
17:00 | 2022-11-02
أنجبت طفلها داخل سيارة "التاكسي"... اليكم التفاصيل
فيديو
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
04:24 | 2022-10-31
03/11/2022 10:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
09:00 | 2022-10-29
03/11/2022 10:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
05:39 | 2022-10-29
03/11/2022 10:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact