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برجك اليوم

Lebanon 24
03-11-2022 | 00:00
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الحمل
يتيح هذا اليوم فرصاً جديدة في العمل، إلا أنّ ذلك موقت، فاستفد منها جيداً
الثور
يواجه أحد الزملاء مخطّطاتك وربما يثير قضية مهنية ويضعها على المحك
الجوزاء
يشير هذا اليوم الى بعض البلبلة في حياتك المهنية، فيكوّن المشهد دقيقاً ويجب عدم الاستهتار به
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السرطان
النيات المبيتة عند بعض الزملاء لن تكون في مصلحتك، فبادر اليوم قبل الغد إلى توضيح وجهة نظرك عبر رسائل صارمة
الأسد
يدعوك هذا اليوم إلى التحفّظ وترقّب بعض التغييرات المفاجئة في العمل والتي تكون في معظمها لمصلحتك
العذراء
يتيح لك هذا اليوم فرصاً استثنائية، ويشير الى حدث هائل يحصل، وتتعزّز علاقاتك المهنية
الميزان
تواجه حقيقة ما، وتضطر إلى إلغاء المواعيد للعناية بشخص مقرّب أو لمعالجة أمر طارئ
العقرب
 يسير القمر وفينوس معاً وذلك في منزل المال بالنسبة إليك وهو القوس، ما قد يعني تضامناً في مجال مهني أو هدايا أو فرصاً شخصية تتاح لك
القوس
قد تطل على يوم أكثر انكماشاً وتقوقعاً يفرض عليك منحى جديداً ويكشف سرّاً ماضياً
الجدي
الأجواء مناسبة، ولن يستطيع أحد أن يزعجك، ما دام أرباب العمل يساندونك في خطواتك
الدلو
الوضع المضطرب يحرّك بعض العداوات ويجعلك مشمئزّاً من بعض التصرّفات
الحوت
تبتسم لك الظروف وتهبك أفضل ما لديها من فرص استثنائية للنجاح والتحليق وعقد الصفقات
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