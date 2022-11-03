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أكلت حبة مكسرات قبل شرائها... اليكم ما حصل معها

Lebanon 24
03-11-2022 | 00:17
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تعرضت ممرضة بريطانية لموقف محرج في أحد المتاجر بعد أن تم اتهامها بالسرقة، لأنها أكلت حبة من الكاجو، لمعرفة مدى صلاحية بضاعة الكوجو قبل شرائها لها.

وقالت آنا باغوت (60 عاما) إنها أكلت حبة كاجو واحدة للتحقق من جودتها، بعد أن كانت اشترت في السابق كيساً وتبين أن حبوب الكاجو فيه غير صالحة، مشيرة إلى أن أحد العاملين اتهمها بالسرقة وهي تأكلها.
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وأضافت: "كان الأمر فظيعا للغاية. شعرت بالخوف الشديد. ليس الأمر كما لو كنت أتناول غدائي. لقد كان نصف حبة من الكاجو.. بصراحة لم أكن أعرف هل أضحك أم أبكي. ومع كل ما يحدث في العالم في الوقت الحالي، بدا الأمر تافها للغاية".

وأفادت بأنه بعد توجيه اتهام "السرقة" لها قامت على الفور بشراء كيس من الكاجو، وأعادت حبة منه إلى المتجر.

وقال متحدث باسم المتجر: "نهدف دائما إلى تزويد عملائنا بتجربة ممتعة وإيجابية عند التسوق في متاجرنا. ولكننا مع ذلك نطلب التفضل بشراء المنتجات قبل استهلاكها، مضيفا: "إذا كان العميل غير راض عن أحد المنتجات، فإننا نشجعه دائمًا على الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا"."الإندبندنت"


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