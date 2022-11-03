هل تذكرون "الراديو التقليدي"؟... هذا البلد لا يتخلى عنه

بسعر زهيد وخدمة تتخطى الحدود يصل أثير الراديو إلى المستمعين في الأرياف في هذا البلد الشاسع، ويعد شح الطاقة في مناطق واسعة وغياب الرفاهية من العوامل الرئيسية لتزايد مستخدمي الراديو.

ووفقا للخبير الإعلامي حيدر المكاشفي، فإن الراديو ما يزال يحافظ على تأثيره الأكبر في أوساط سكان الريف السوداني:ويقول المكاشفي لموقع سكاي نيوز عربية إن سبب محافظة الراديو على قاعدة مستمعيه العريضة في الريف يعود إلى طبيعة الحياة في الريف حيث يمكن الاستماع إلى الإذاعة أثناء العمل في الحقول دون الحاجة إلى التوقف عن أي نشاط إلى جانب سهولة تشغيل الراديو في أي مكان دون الحاجة لتوصيلات كهربائية أو أدوات استقبال معقدة ومكلفة.من جانبه، يقول أسامة الماحي وهو ناشط اجتماعي في قرية تقع على تخوم مدينة الكاملين وسط السودان لموقع سكاي نيوز عربية إن مئات العمال الزراعيين في الحقول يسمعون الإذاعة أثناء العمل وأحيانا يرددون الأغاني المبثوثة عبرها.ويوضح الماحي: "مستمعو الراديو موجودون في أي مكان في السودان؛ ففي حين يعزل استخدام الشبكات الاجتماعية في المدن الأشخاص عن المجتمع، فإن الراديو في الريف أكثر تأثيرا وسط المزارعين والقرويين وهم يهتمون جدا".عزلة الأريافلكن في الجانب الآخر؛ لا تغطي الخدمة الإذاعية غالبية الأرياف في هذا البلد حسب ما يقول المدير السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون بولاية شمال دارفور محمد حسين آدم لموقع سكاي نيوز عربية بسبب عدم تحديث أجهزة البث في المحطات الخلوية.ويرى آدم أن غالبية أرياف إقليم دارفور خارج نطاق تغطية الإذاعات الوطنية منذ عشرة سنوات، لأن محطات البث الخلوية تحتاج إلى صيانة وقطع غيار وظلت قابعة كما هي منذ سنوات.ويضيف آدم: "كانت الإذاعات الوطنية تغطي أرياف إقليم دارفور حتى تخوم ليبيا، لكن اليوم تنحصر في مناطق محدودة فقط".كيف أثر الراديو على حياة الناس في الريف وقت الأزمات؟تلعب الإذاعات دورا كبيرا في توعية المجتمعات المحلية، بحسب مدير البرامج بالإذاعة السودانية الحسن عبد الكريم.أثناء كارثة السيول التي دمرت عشرات القرى في السودان في أغسطس الماضي؛ عملت الإذاعة القومية على تخصيص برنامج إذاعي أطلقت عليه "الخريف والناس" لربط المتضررين بالإذاعة ونقل معاناتهم مباشرة.قال مدير البرامج بالإذاعة السودانية والخبير في الصحافة الإذاعية الحسن عبد الكريم لموقع سكاي نيوز عربية إن تأثير الإذاعة على الأرياف "كبير وينعكس سريعا" على الإذاعة القومية من خلال ردة الفعل الجماهيري على برامجها التي تبثها.من أجل تفادي فجوة بين الريف والإذاعة جرى تأسيس الإذاعات الولائية ليمتد البث إلى جميع المناطق الريفية علاوة على تأسيس "راديو المجتمع" بالشراكة بين الحكومة السودانية ومنظمات المجتمع المدني.هناك تأثير قوي لخدمة الراديو في المناطق النائية كخدمة إعلامية قادرة على الوصول إلى تلك المناطق لأنها غير مكلفة ولا تعمل بالطاقة. "سكاي نيوز عربية"